Michael Mittermeier über die Aiwanger-Affäre „Hier wird die Wahrheit vergewaltigt“

Herr Mittermeier, Hubert Aiwanger sprach am Montag auf dem Gillamoos in Abensberg vor vollen Bierzeltreihen, seine Unterstützer jubelten. Warum findet er weiterhin Anklang bei Ihren Landsleuten, den Bayern?

Nicht alle Bayern sind so. So etwas findet in den letzten Jahren in der Politik immer mehr statt – an vielen Orten. Der große Meister Trump hat es vorgemacht: Wenn es Kritik gibt, stellt man sich sofort als Opfer dar und dreht die Geschichte um. So wie Aiwanger, wenn er jetzt von einer angeblichen Schmutzkampagne spricht. Das ist kein bayernspezifisches Phänomen.