Michel Majerus im Kunstmuseum Stuttgart Löchriger Käse und Puzzleteile

Goldener Schnitt? Ausgewogene Proportionen? Bei Michel Majerus sollte man alles beiseite schieben, was man je über Komposition gehört hat. Er scherte sich nicht um Hierarchien. Wo andere Motive gezielt im Zentrum der Fläche platzierten, rückte er sie an den Bildrand. So hängt nun auch im Kunstmuseum Stuttgart viel weiße Fläche und macht unmissverständlich klar: Hier wollte ein Künstler mit den Traditionen brechen.

Deshalb brachte Michel Majerus auch kühn Comic-Motive und Manga-Mädchen auf die Leinwand, hinterließ hier den Abdruck von Luftpolsterfolie oder dort einzelne Buchstaben. Er tropfte mit der Farbe oder zitierte Reste von Zeichen. Im Ergebnis eher ein Anti-Bild als ein Bild.

Seit der großen Sonderausstellung vor zehn Jahren gehören die Arbeiten von Michel Majerus zum festen Bestand des Kunstmuseums Stuttgart. 2012 erinnerte eine umfassende Schau an den mit nur 35 Jahren verunglückten Künstler, weil seine Anfänge nach Stuttgart führen. Er hatte an der Staatlichen Kunstakademie bei K. R. H. Sonderborg und Joseph Kosuth studiert. Noch zu Lebzeiten hatte Michel Majerus bei einer Ausstellung im Kölnischen Kunstverein eine Skaterrampe aufgebaut. Die Erinnerungsschau in Stuttgart machte dagegen Schlagzeilen, weil die Direktorin Ulrike Groos die benutzbare Rampe nun mitten auf dem Stuttgarter Schlossplatz aufbauen ließ. Es war ein großes Hallo und fröhliches Spektakel.

Die kleine Auswahl an Bildern, die das Kunstmuseum Stuttgart nun im Rahmen der bundesweiten Ausstellungsreihe zu Michel Majerus präsentiert, wirkt eher wie ein Nachhall dieser umfassenden Würdigung - und macht doch deutlich, wie spielerisch Michel Majerus mit Traditionen brach. Hier hat er mit gestischem Schwung die Leinwand gefüllt, und so schön und harmlos die breiten Pinselstriche in zartem Baby-Rosa und nettem Bübchen-Blau sind, so wenig Halt gibt die freie Komposition dem Auge. „Trash“ steht dagegen mehrfach auf einem riesigen Comic-Bild und kann durchaus als Programm gelesen werden: Majerus holte Populärkultur und Müll in die Hochkultur.

Ein gelbes Motiv taucht gleich mehrfach im Kunstmuseum Stuttgart auf. Es erinnert an ein Stück Schweizer Käse mit Löchern. Man kann es aber auch Puzzle-Teil deuten, was letztlich auch eine Handlungsanleitung für diese Malerei ist, bei der das Publikum die bunt gemixten Versatzstücke zusammensetzen muss wie bei einem Puzzle.

Mehr Infos zur Ausstellung Kunstmuseum Stuttgart, Kleiner Schlossplatz 1, bis 9. April 2023

Dienstag bis Sonntag 10-18 Uhr, Freitag 10–21 Uhr

Das Ergebnis liefert allerdings kein einheitliches ästhetisches Ganzes. Im Gegenteil: Hier geht es nicht um Inhalte, sondern allein um ein Spiel mit dem Kunstbegriff, den ein rebellischer Geist gegen den Strich bürsten wollte.

