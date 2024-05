Mit der Familie oder mit Bruce Springsteen So verbringt Wolfgang Niedecken ein Wochenende in Berlin

Wolfgang Niedecken assoziiert man natürlich erst einmal nicht mit Berlin. 1976 gründete er die legendäre Kölschrock-Band BAP und steht seither für die Stadt Köln wie kaum ein zweiter. Ganze 18 Alben hat er als kreativer Kopf und einziges konstantes Mitglied mit der Band aufgenommen, hinzu kommen sechs Soloalben. Nebenher widmet er sich seit Jahrzehnten der Malerei und ist für seinen Einsatz für gesellschaftliche und politische Anliegen bekannt.

So war er 1992 einer der Initiatoren der Kampagne „Arsch huh, Zäng ussenander“ (Kölsch für „Arsch hoch, Zähne auseinander“) gegen Rassismus und rechte Gewalt, ist langjähriger Botschafter von „Gemeinsam für Afrika“ und gründete das Programm „Rebound“, das ehemaligen Kindersoldaten in Uganda eine Ausbildung und psychologische Hilfe ermöglicht – um nur ein paar Beispiele zu nennen. Für sein wiederholtes ehrenamtliches Engagement wurde ihm 1998 das Bundesverdienstkreuz verliehen, seit 2013 ist er sogar Träger des Verdienstkreuzes der 1. Klasse.

Genug Zeit für die Musik blieb dabei immer. Vor knapp zwei Wochen ist die neue BAP-Platte „Zeitreise: Live im Sartory“ erschienen, die für ihn ein Herzensprojekt darstellt. Denn, so Niedecken, die Fans wünschten sich immer wieder die alten Lieder, „nicht zu viel neues Zeug“. Gesagt, getan: Für das Livealbum hat die Band nur Lieder gespielt, die bereits älter als 40 Jahre sind. Die dazugehörige Tournee ab Oktober ist, zu seinem Erstaunen, schon vielerorts ausverkauft.

In Berlin ist Wolfgang Niedecken sehr gerne und regelmäßig, schließlich leben seine beiden Töchter und sein Enkel hier. Wie so ein typischer Berlin-Aufenthalt für ihn aussieht, erfahren Sie hier. Mit 73 Jahren hat er dabei nicht mehr den Anspruch, besonders hip zu sein, sondern freut sich über ein unaufgeregtes Wochenende mit der Familie.

Album & Konzert Niedeckens BAP: „Zeitreise (Live im Sartory)“ ist am 26. April bei Vertigo erschienen. Am 9. November tritt die Band um 20 Uhr im Tempodrom (Möckernstraße 10) auf.

1 Frühstück im Café Butter

Gestärkt in den Tag starten: ein reichhaltiges Frühstück im Café Butter in Prenzlauer Berg. © Café Butter Berlin

Dieses Café kenne ich seit den 1990ern, da hieß es noch „Café Eckstein“. Weil ich eine Wohnung in fußläufiger Entfernung habe und es sehr hundefreundlich ist, gehe ich hier regelmäßig frühstücken. Eine Geschichte, die ich immer mit diesem Ort verbinde: 1995 habe ich hier mit Bruce Springsteen dessen Musikvideo zu „Hungry Heart“ gedreht.

Bruce und ich sind schon lange befreundet, ich war damals Teil der Band fürs Video. Während des Drehs lief ein Playback, das haben wir natürlich die ganze Zeit übertönt. Zwischen den Takes haben wir gejammt und für die Leute, die vorbeikamen, alle möglichen Songs gespielt.

Café Butter Pappelallee 73, Prenzlauer Berg Di-Fr 9-23:30 Uhr, Sa-So 9-15:30 Uhr

2 Köln gegen Union schauen bei Tante Käthe

Fußballfans drängen sich vor Tante Käthe. © imago/Seeliger/IMAGO/snapshot-photography/T.Seeliger

Es macht mich sehr traurig, dass ausgerechnet an diesem Samstag, während ich in Berlin bin, mein geliebter 1. FC Köln zu Hause gegen Union spielt. Sonst wäre ich selbstverständlich ins Stadion gegangen. Früher bin ich in Berlin immer in die „Schwalbe“ in der Pappelallee gegangen, eine kleine Enklave der Köln-Fans, die ist aber inzwischen leider geschlossen. Also gehe ich zu Tante Käthe am Mauerpark, das ist gleich um die Ecke, und ich habe mir sagen lassen, dass sie eine legendäre Fußballkneipe ist.

Tante Käthe Bernauer Straße 63-64, Gesundbrunnen Mo-Fr ab 18 Uhr, Sa-So ab 13 Uhr

3 Authentisch-italienisch schlemmen bei Da Piada

Himmlisch! Pasta und Wein im Restaurant Da Piada in Mitte. © Da Piada/Margharita Silvestri

Das „Da Piada“ in der Auguststraße ist mein Lieblingsitaliener der Stadt, hier gehe ich immer an mindestens einem Abend hin, wenn ich in Berlin bin. Der kleine Laden ist alles andere als eine typische Pizzabude, hier gibt es hausgemachte und authentische norditalienische Küche: Pasta, Antipasti, Salate und Suppen. Das Restaurant wird von einem sehr netten Ehepaar geführt, die Frau kocht und er kellnert. Alles ist lecker und empfehlenswert, ich selbst bleibe bei den vegetarischen Gerichten. Am liebsten lasse ich mich einfach von der Tageskarte überraschen.

Da Piada Auguststraße 49A, Mitte Mo-Sa 12-0 Uhr

4 Mit der ganzen Familie zum Grunewaldsee

Das Jagdschloss Grunewald spiegelt sich im Wasser des Grunewaldsees. © picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild/Paul Zinken

Am Sonntagvormittag geht’s mit meinen beiden Töchtern, meinem Enkel und den Hunden Numa (Foto) und Bruno zum Grunewaldsee, das ist ein fester Termin bei jedem Berlin-Wochenende. Ich liebe die wunderbar entspannte Atmosphäre dort zu jeder Jahreszeit. Die Hunde lieben es natürlich auch, sie können sich richtig austoben. Seit ich von zu Hause ausgezogen bin, habe ich immer einen Hund gehabt und möchte mir ein Leben ohne gar nicht mehr vorstellen. Auch auf Tour ist Numa mit dabei. Nach dem Spaziergang gehen wir noch auf eine Waffel ins Bistro am benachbarten Jagdschloss Grunewald.

Wolfgang NIedecken mit seiner Hündin Numa. © Wolfgang Niedecken

Hundeauslaufgebiet Grunewald & Bistro im Jagdschloss Grunewald Hüttenweg 100, Dahlem Di-So 10-18 Uhr

5 Wolf Biermann-Ausstellung im Deutschen Historischen Museum

Wolf Biermann, fotografiert am 14.06.2023 im Deutschen Historischen Museum Berlin. © Steffen Roth für den Tagesspiegel

Wolf Biermann kenne ich schon seit ewigen Zeiten und wir haben ab und zu Kontakt, das ist immer äußerst amüsant. Ich bin sehr gespannt auf die Ausstellung über ihn, denn für mich ist er der bedeutendste aller deutschen Liedermacher. Ich finde, wer Lieder auf Deutsch schreiben will, muss sein Werk kennen. Vor ein paar Monaten habe ich für das Projekt „Wolf Biermann Re:Imagined“ sein Lied „Und als wir ans Ufer kamen“ neu interpretiert.