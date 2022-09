Mondrian-Ausstellung in der Fondation Beyeler Pingpong mit dem Meister

Das kleine Wunder passiert in Saal acht, Mondrian muss es ganz schnell gemalt haben, in der Abenddämmerung auf dem Lande. Eine Wolke zieht vorüber am noch lichtblauen Himmel und wird angestrahlt von der bereits untergehenden Sonne, so dass sich das schwebende Gebilde aus Aberhunderten Wassertropfen rot verfärbt. Ein phänomenaler Kontrast: ganz viel Blau, eine schwarze Horizontlinie und mittendrin ein Flecken Rot, der wie eingekastelt wirkt.

