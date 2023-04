Museum der Moderne neu geplant Plötzlich Zukunftsmodell in Grün

Es ist wie ein verspätetes Ostern, die Auferstehung eines Projekts, das massiv in der Kritik stand und aus der Zeit gefallen schien. Doch plötzlich ändert sich alles: Das Museum der Moderne, momentan ein breites Loch in einer „Desaster Zone“, wie sich Klaus Biesenbach, Direktor der Neuen Nationalgalerie, ausdrückt, soll zum Vorzeigebau mutieren. In einer konzertierten Aktion, die ihresgleichen sucht, ist im großen Stil umgeplant und nachgearbeitet worden, am Museumsgebäude wie am gesamten Kulturforum. Dessen Erscheinungsbild spricht seinem Namen seit Jahrzehnten Hohn.

Kulturstaatsministerin Claudia Roth konnte sich bei der Präsentation des neuen Konzepts kaum halten vor Begeisterung. „Etwas ganz, ganz Wunderbares“ sei im Entstehen, „eine Vision“ und ein „Haus für die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts in ökologischer, sozialer und kultureller Hinsicht“. Und dann rutschte es ihr heraus im Überschwang: „Das ist unser Haus“, die alte Kreuzberger Parole der Band Ton, Steine, Scherben, deren Managerin sie in den frühen 1980ern war.

Die Kosten bleiben im Rahmen

Claudia Roth spricht jetzt von der „Rettung“ des Projekts, das sie übernommen hat. Und gleich noch ein Wunder. Mit 460 Millionen Euro geschätzten Gesamtkosten soll das Riesending im Rahmen bleiben. Für die Umplanung würden gerade einmal zehn Millionen Euro extra fällig. Sind wir noch in Berlin?

Das fragt sich auch Klaus Biesenbach, eine treibende Kraft bei diesem Coup. Er freut sich über die Beweglichkeit der Politik, die Bereitschaft zum Umdenken – wofür sich ebenso Architekt Jacques Herzog bei der Staatsministerin bedankte. Im Übrigen, führte Herzog aus, sei man beim Entwurf des Wettbewerbssiegers immer schon von nachhaltiger Bauweise und dem Blick aufs gesamte Areal ausgegangen. Deshalb habe man die selbstbewusste, aber nicht auftrumpfende archaische Haus-Form gewählt.

Das Projekt Nach derzeitigem Stand sollen die Kosten für den Neubau des Museums der Moderne bei 460 Millionen Euro liegen. Neu ist: Es werden nachhaltige Baustoffe verwendet und eine neue Klimatechnik eingebaut. Von der Philharmonie bis zur Neuen Nationalgalerie werden Bäume gepflanzt.

Mit Feuereifer ist Dirk Messner, Präsident des Umweltbundesamts, dabei. Er sieht das Museum der Moderne, das zu einem „Mahnmal des fossilen Zeitalters“ zu werden drohte, nun als Vorbild. Nachhaltige und recyclebare Baustoffe würden verwendet, dazu gibt es ein zeitgemäßes Klimakonzept. Sein Energiebedarf wird erheblich reduziert. An diesem Ort, glaubt Messner, könne man einmal sinnlich erfahren, wie der Wandel von Bewusstsein und Politik für das Klima funktioniert. Hermann Parzinger, Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, kündigt die Eröffnung für 2027 an.

Grundidee ist die Begrünung, von der Neuen Nationalgalerie bis zum Tiergarten und zur Potsdamer Straße hin. Eine mutige Idee: Die Sigismundstraße soll geschlossen und zu einem Skulpturengarten umgewandelt werden. Wenn der Senat – welcher auch immer – mitspielt. Garten, Park, Bäume stehen im Vordergrund. Zur Philharmonie soll sich das Gebäude öffnen, auch dort soll begrünt werden, viel Beton muss weg. Darauf haben sich die Anrainer verständigt, einschließlich der Philharmonie und der Staatlichen Museen.

Mehr Platz für Gäste

Das Museum selbst bekommt eine größere Fläche für Gastronomie und mehr offen zugänglichen Raum. Die Fassade, erklärt Architekt Herzog, werde freundlicher, einladender. Der 150 Jahre alte Baum auf der Westseite bleibt stehen und wird in die Freiflächen um das Haus integriert. Als Schlusspunkt des Kulturforums, so der Gesamteindruck, kann das Museum der Moderne ein neues Museumsquartier eröffnen und erschließen. Schon Mies van der Rohe, der Architekt der Neuen Nationalgalerie, hatte den Tiergarten im Auge – und seine Erweiterung zu den Kulturbauten.

Man glaubt es kaum. Und doch klingt es bekannt: Sollte nicht auch das Humboldt Forum eine ähnlich mirakulöse Wirkung haben auf die gesamte Umgebung? Da ging es eher schief. Am Kulturforum könnte es gelingen. Denn hier wurde in letzter Sekunde der Schalter umgelegt und nicht wie beim Schloss für die Vergangenheit, sondern für die Zukunft geplant.