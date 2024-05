Musical „Ku’damm 59“ im Theater des Westens Tanz oder gar nicht

„Ku‘damm 59“ ist eine großartige TV-Produktion. Wer allerdings ein Probeabo beim Streamingdienst „ZDF Select“ abschließt, um sich den Mehrteiler von 2018 nochmal ansehen zu können, kommt jetzt kolossal durcheinander. Denn die Episoden werden dort in falscher Reihenfolge abgespielt: das Finale zuerst, dann Folge 1 und 2. Weil der komplexe Plot zudem mit vielen Rückblenden durchsetzt ist, wirkt das Ganze unabsichtlich avantgardistisch, wie cineastische Postdramatik.

Im Theater des Westens dagegen, wo „Ku‘damm 59“ am Sonntagabend bei einer geradezu hysterisch umjubelten Premiere als Musical herauskam, wird die Geschichte um die Tanzschulbesitzerin Caterina Schöllack und ihre drei Töchter ganz konventionell chronologisch nacherzählt. Was wiederum ein anderes Problem aufwirft: Die Fülle der Haupt-, Neben- und Seitenstränge sprengt eindeutig den Rahmen dessen, was sich in einer Bühnenhandlung verarbeiten lässt.

Die Show Das Musical „Kudamm 59“ von Annette Hess mit Musik von Peter Plate und Ulf Leo Sommer wird im Theater des Westens gezeigt (Kantstr. 12). Vorstellungen mindestens bis zum 22. Dezember täglich außer montags, am Wochenende Doppelvorstellungen.

Das Komponistenduo Peter Plate und Ulf Leo Sommer aber wollte nach der sehr erfolgreichen Adaption des ersten Teils der Saga am Theater des Westens, also „Kudamm 56“, unbedingt weiter mit der Drehbuchautorin Annette Hess zusammenarbeiten. Die allerdings mochte sich von keiner ihrer Ideen trennen, auch wenn dadurch jeder der vielen aufgeworfenen Konflikte hier nur noch angetippt werden kann.

Quetschversion des Originals

Das aber macht die Story für Uneingeweihte kaum noch nachvollziehbar und nimmt den Darstellerinnen und Darstellern die Möglichkeit, ihren Figuren wirklich Profil zu verleihen. Zielführender wäre es gewesen, einen externen Librettoschreiber zu beauftragen, der das Personal beherzt zusammengestrichen und ganze Themenkomplexe herausgenommen hätte, um dem Stück eine Form zu verleihen, die sich an den Anforderungen des Genres Musical orientiert.

So aber bleibt „Kudamm 59“ eine in jeder Hinsicht unbefriedigende Quetschversion des Originals, die sich dennoch über drei Stunden hinzieht. Wobei Kenner der Materie zusätzlich dadurch verstört werden, dass gegenüber dem Original dann doch drei Veränderungen vorgenommen wurden, die allerdings zu keinerlei Erkenntnisgewinn führen.

Lasst uns träumen vom Glück für alle: Ensembleszene aus dem Musical „Kudamm 59“ im Theater des Westens. © Sunstroem

Der busengrabschende Filmregisseur Kurt Moser, der den Zeiten nachtrauert, als er noch Propagandafilme für die Nazis drehen konnte, wird hier zur offen lesbischen Frau (souverän: Steffi Irmen). Die Liebesgeschichte zwischen Moser und Caterina Schöllack, in der Fernsehproduktion ein wichtiger Aspekt, erfährt dadurch jedoch keine homosexuelle Umdeutung, sondern verpufft einfach, weil die Tanzschulbesitzerin dem Werben der Filmemacherin nicht nachgibt.

Modern und unverklemmt scheint zunächst die Reaktion der Schöllack-Tochter Helga auf das Outing ihres Ehemanns Wolfgang zu sein: Singend und tanzend malt sie sich die Ehe zu dritt aus, erweitert um einen männlichen Partner. Doch die Nummer ist ironisch gemeint – als einzige der ganzen Show. Weil Helga anschließend aber sofort wieder in den Verhaltensmustern ihrer spießbürgerlichen Erziehung einrastet, steht die Szene völlig zusammenhanglos da.

Zuckerwatte zum Finale

Arg zuckerwattig fällt schließlich die Schlussszene aus. Nach all den hochpathetischen Dramen finden sich plötzlich sämtliche Beteiligten zum kollektiven Kuscheln im Ehebett der Schöllacks zusammen und fabulieren singend von einem Mehrgenerationenhaus, das sie sich in der Habmichlieb-Allee bauen wollen, natürlich ganz nahe bei der Spree. Dieses „Piep, piep, piep, wir haben uns alle lieb“-Finale bleibt in seiner nach außen gestülpten Naivität dann doch schmerzlich weit hinter dem sozialgeschichtlichen Scharfblick des Vorbilds zurück.

Überhaupt stellt sich im Laufe des dreistündigen Abends immer wieder die Frage nach dem möglichen Mehrwert der szenischen Fassung. Zumal die Musical-Allrounder auf der schauspielerischen Ebene dem Vergleich mit den durchweg hochklassigen Leistungen des Fernseh-Casts (Sonja Gerhardt! Sabin Tambrea! Claudia Michelsen!) nun einmal nicht standhalten können.

Unvorteilhaft wirken die Outfits von Esther Bialas selbst an den toptrainierten Körpern der Darstellerinnen und Darsteller, mit ihren plumpen Schnitten und den matten Farben, wie sie eigentlich nur der realexistierende Sozialismus hervorgebracht hat. Selbst die Protagonisten haben kaum Kostümwechsel – ein Fest für die Augen sieht anders aus.

Ästhetisch eng ist auch der Radius der Musik: Sehr viele, sehr ähnliche Songs haben Peter Plate und Ulf Leo Sommer geschrieben, in jenem Sound, für den sie berühmt sind und den ihre Fans lieben. Neue werden sie damit aber wohl kaum gewinnen. Die Band jedoch ist voll auf ihrer Linie, spielt ebenso lust- wie druckvoll. Im Kopf bleibt vor allem eine Zeile: in der reimt sich Berlin auf Wodka-Aspirin.

Tanzende Requisiten

Regisseur Christoph Drewitz inszeniert so schnell es geht, mit allen Tricks des modernen Unterhaltungstheaters. Das Publikum blickt in den nackten Bühnenraum, sämtliche Szenenbilder von Katrin Nottrodt bleiben stets sichtbar und werden ebenso wie die Requisiten vom Ensemble herbei und weggeschafft – blitzschnell und mit einer choreografischen Präzision, die mehr Eindruck hinterlässt als die von Jonathan Huor betreuten Tanzszenen.

So mancher Dialog wirkt bei der Premiere noch hölzern und aufgesagt, doch das wird sich im Dauerbetrieb schnell einspielen. Gesungen wird hochprofessionell, vor allem die Frauen fokussieren sich ganz auf das beim Musicalpublikum so beliebte „Belting“, also die mit Vollpower herausgeschmetterten Spitzentöne.

Einer aber überstrahlt an diesem Premierenabend alle: Mathias Reiser. Sein Freddy Donath ist ein Ereignis, umwerfend charismatisch, von überbordender Lebensenergie. Einer, der alle Blicke auf sich zieht, auch wenn er schweigt, der innerlich weitertanzt, auch wenn er mal für einen Moment stillsteht.