Nachruf auf den Musikermöglicher Dieter Rexroth Er hat Kent Nagano nach Berlin geholt

Am Ostersamstag spielte das Deutsche Symphonie-Orchester unter der Leitung von Kent Nagano ein außergewöhnliches Programm: Auf den Klavierzyklus „Das Jahr“ von Fanny Hensel, der Schwester des Komponisten Felix Mendelssohn-Bartholdy, folgten Vivaldis unverwüstliche „Jahreszeiten“, allerdings in einer modernen Bearbeitung für Oboe, Cello, Trompete, Schlagzeug und Orchester durch Aziza Sadikova. Zwischen die Musikstücke waren Gedichte von Friedrich Hölderlin eingestreut. Ein Abend, der unverkennbar die Handschrift von Dieter Rexroth trug. Es sollte das letzte Programm sein, das er konzipieren konnte. Im Alter von 83 Jahren ist der vielseitige Dramaturg, homme de lettres, Musikologe und Kulturmanager jetzt in Berlin gestorben.

Meister der außergewöhnlichen Konzertprogramme

Er selbst nannte sich gerne bescheiden „Musikvermittler“. 1941 in Dresden geboren, studierte Dieter Rexroth an den Universitäten Köln, Wien und Bonn Komposition, Dirigieren und Geisteswissenschaften, bevor er 1969 mit einer Arbeit über Arnold Schönberg promovierte. Von 1974 bis 1991 war er Gründungsdirektor des Hindemith-Instituts in Frankfurt am Main, von 1980 bis 1994 außerdem Dramaturg an der Alten Oper Frankfurt.

1995/1996 entwickelte er als Intendant der Niederösterreichischen Kulturszene für St. Pölten ein künstlerisches Veranstaltungskonzept und wechselte dann nach Berlin. Bis 2006 wirkte Dieter Rexroth hier als Leiter der ROC, der Dachorganisation des Rundfunkchors und des Rias Kammerchors, des Rundfunk-Sinfonieorchesters (RSB) sowie des Deutschen Symphonie-Orchesters (DSO), dessen Direktor er zudem war.

Ein echter Coup war im Jahr 2000 die Verpflichtung von Kent Nagano für das DSO. Rexroth und der amerikanische Dirigent wurden enge Freunde, er blieb Nagano bis zuletzt als programmatischer Berater verbunden. Dieter Rexroth gelang es in seiner Zeit bei der ROC aber auch, eine von Sparzwängen diktierte Halbierung der Orchesterstellen beim RSB zu verhindern.

Parallel zu seiner Manager-Rolle machte er sich für die Nachwuchsarbeit stark, gehörte 2000 zum Kreis bürgerschaftlich engagierter Musikfreunde, die das „Young Euro Classic“-Festival gründeten. Als künstlerischer Leiter des Jugendorchestertreffens, das stets im Spätsommer im Konzerthaus am Gendarmenmarkt stattfindet, sorgte Rexroth dafür, dass bei den Konzerten oft sinfonische Meisterwerke des 20. Jahrhunderts auf dem Programm standen sowie zeitgenössische Musik aus den Herkunftsländern der Musikerinnen und Musikern. Durch seinen Tod verliert die Klassikszene einen ihrer wichtigsten Gedankengeber.