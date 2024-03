Nancy Holt im Gropius Bau Das Universum persönlicher machen

Abgesehen von Kunstaffinen und Campern fühlen sich angeblich zwei Gruppen besonders von den „Sun Tunnels“, Nancy Holts monumentalem Opus magnum, magisch angezogen: esoterisch angehauchte Sonnenanbeter:innen und Biker. Erstere tanzen sich in der rund 300 Kilometer von der nächsten Stadt, Salt Lake City, entfernten Installation in die Sonnenuntergänge. Letztere feuern gerne nachts ihre Schusswaffen so in die 22 Tonnen das Stück wiegenden, fast drei Meter hohen Betonröhren, dass die Projektile in Sekundenbruchteilen mehrfach von den Wänden abprallen und ein irrsinniges Geräusch erzeugen.