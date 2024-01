Neue Marvel-Serie „Echo“ Zum Sound des feindlichen Herzschlags

Marvel braucht neue Helden. Vor der Kamera, aber auch dahinter, denn die Zeiten, in denen Fans jeden Brocken verschlangen, den man ihnen aus dem Marvel Cinematic Universe hinwarf, sind vorbei. Die Übersättigung äußert sich in sinkenden Einspielergebnissen an den Kinokassen, aber auch an einem spürbaren Nachlassen des Hypes im Mainstream, der vor gut 15 Jahren mit Iron Man begann und generationenübergreifend ältere und nachwachsende Comic-Liebhaber online wie offline gemeinsam fantasieren und fachsimpeln ließ.