Neuer Intendant fürs Berliner Konzerthaus Tobias Rempe will ein Zukunftsmusiker sein

Wann hat es das zuletzt gegeben in der Berliner Kulturszene? Bei der Präsentation des neuen Konzerthaus-Intendanten ist auch sein Vorgänger anwesend. Sebastian Nordmann, seit 15 Jahren Chef am Gendarmenmarkt und noch bis zum Sommer 2025 im Amt, sitzt am Mittwoch im Beethoven-Saal des Konzerthauses in der ersten Reihe, als Tobias Rempe offiziell durch Kultursenator Joe Chialo vorgestellt wird. Und es brandet ein langanhaltender, prasselnder Applaus auf, nachdem der Senator Nordmanns Verdienste gewürdigt hat.

Das Konzerthaus Ab dem Sommer 2025 bekommt Chefdirigentin Joana Mallwitz einen neuen Partner an ihrer Seite. Dann löst Tobias Rempe den aktuellen Intendanten Sebastian Nordmann ab, der zum Lucerne Festival wechselt. Die nächsten Auftritte von Joana Mallwitz mit dem Konzerthausorchester finden an diesem Freitag, Samstag und Sonntag statt.

Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses sind zu dem Pressetermin gekommen, die Stimmung ist geradezu euphorisch. Denn so zufrieden die Belegschaft offensichtlich mit dem aktuellen Intendanten ist, so sehr freut sie sich auch auf den Neuen. Beide Herren teilen das Geburtsjahr 1971, doch während Nordmann ein genuiner Kulturmanager ist, hat Rempe seine Karriere als Geiger begonnen.

Vom Geiger zum Manager

1994 gehörte er zu den Gründungsmitgliedern des „Ensemble Resonanz“, bis 2007 spielte er aktiv in der Streicherformation mit und wuchs dann erst in die Leitungsfunktion hinein. Zu seinen großen Erfolgen als Geschäftsführer gehört die Umwandlung eines Hochbunkers im St. Pauli-Kiez zum Probenraum für das Ensemble – der sich ab 2014 als Hamburger Hotspot etabliert hat, für klassische und neue Musik, aber auch für elektronische Beats.

Sowas gefällt natürlich einem aus dem Rock- und Pop-Business kommenden Senator wie Joe Chialo. Weshalb er sich „begeistert“ dem Votum seines Beratungsgremiums für Tobias Rempe angeschlossen hat, wie er am Mittwoch betont. In einer Gesprächsrunde, die geradezu an ein Love-In erinnert, schwärmen dann alle Beteiligten vom Gleichklang ihrer Herzen und Hirne: Chefdirigentin Joana Mallwitz sieht sich in allen inhaltlichen wie organisatorischen Fragen ganz auf einer Linie mit Tobias Rempe und der Bratschist Matthias Benker vom Orchestervorstand jubiliert beim Blick in die gemeinsame Zukunft: „Was willste mehr?“

Die ganze Stadt einladen

Raus in die Stadt soll das Konzerthaus nach dem Willen des neuen Intendanten streben, Kontakt zu verschiedensten Communities suchen, um dann möglichst viele Menschen ins Konzerthaus zu locken, in diesen „Überwältigungsort“, wie es Joana Mallwitz formuliert. Wobei kein PR-Halligalli gemeint ist, wie die Chefdirigentin gleichzeitig deutlich macht: „Bei allem soll die Qualität der Musik im Mittelpunkt stehen.“ Und die entfaltet sich nun einmal am besten in einem Saal, der architektonisch extra für sie erdacht wurde.

Wie sehr die Konzerthaus-Crew der Zukunft zugewandt ist, zeigt sich übrigens auch optisch: Abgesehen vom Kultursenator, der wie immer im perfekt durchgestylten Business-Look erschienen ist, tragen alle Beteiligten an diesem Vormittag Sneaker, der neue Intendant, seine Chefdirigentin, die geschäftsführende Direktorin, der Orchestervorstand – und sogar Sebastian Nordmann.

Bevor er auf leisen Sohlen Richtung Schweiz aufbricht, um ab Januar 2026 das renommierte Lucerne Festival zu leiten, hat Nordmann gemeinsam mit Joana Mallwitz nicht nur die nächste, sondern auch schon die übernächste Saison geplant – „Gott sei Dank“ kommentiert Tobias Rempe. 2024/25 wird die beim Publikum so beliebte Chefdirigentin viel Präsenz zeigen, Repertoire-Hits wie Beethovens „Fünfte“ und Mahlers 4. Sinfonie interpretieren, aber auch Bartoks „Konzert für Orchester“, ein brandneues Werk von Lera Auerbach und „Harold in Italien“ von Hector Berlioz.

Als „Artist in Residence“ präsentiert sich der Cellist Sheku Kanneh-Mason – weltbekannt seit seinem Auftritt bei der Hochzeit des britischen Prinzen Harry – mit Konzerten von Dvorak und Schostakowitsch, Ernest Blochs hebräischer Rhapsodie „Schelomo“ sowie im Duett mit seiner Schwester, der Pianistin Isata Kenneh-Mason. Zwei Dirigentinnen werden erstmals vors Konzerthausorchester treten, Stephanie Childress und Anja Bihlmaier, gleich viermal ist Alt-Chefdirigent Ivan Fischer zu erleben, unter anderem mit Bruckners 9. Sinfonie sowie einer eigenen, „von Vorurteilen befreiten“ Version der Mozartschen „Zauberflöte“.