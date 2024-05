Neuer „Polizeiruf“ am Sonntag Feuer, Liebe, Tod vor der Sommerpause

Cris Blohm (Johanna Wokalek) hat bei ihrem zweiten „Polizeiruf: Funkensommer“ (ARD, 26. Mai, 20.15 Uhr) keinen guten Start, stolpert am Tatort und plumpst ausgerechnet in den Ethanol-Ofen, der mutmaßlich ein verheerendes Feuer in dem ehemaligen Verwaltungsgebäude eines Autoverleihers ausgelöst hat. In dem Raum mit dem Ofen wird die verkohlte Leiche einer Frau gefunden.

Sommerpause In den nächsten Wochen folgen auf dem Sendeplatz des ARD-Sonntagskrimis ausschließlich Wiederholungen. Frische Erstausstrahlungen wird es erst wieder nach den Olympischen Sommerspielen in Paris (24. Juli bis 11. August) geben.

Brandexperte Hanno Senoner (Golo Euler) ist nicht nur engagiert bei der Sache, sondern zeigt auch ein auffälliges Interesse an Cris Blohm. Die Kommissarin scheint nicht abgeneigt, und so dauert es nicht lange, bis sich beide auf Hannos Terrasse näher kommen. Der Münchener Alexander Adolph, Schöpfer der „Unter Verdacht“-Reihe, erzählt im Rahmen des Krimidramas durchaus eine wahrhaftige Liebesgeschichte.

Wokalek und Euler spielen die Romantik beinahe unromantisch, beiläufig und ein bisschen spröde. Blohms Kollege Dennis Eden (Stephan Zinner) reagiert allerdings in einer Mischung aus Neid und verletztem männlichen Stolz aggressiv auf den buhlenden Brandexperten.

Das Opfer – Valentina (Veronica Santos Ruiz) – stammte aus Kolumbien und lebte ohne Papiere in Deutschland. Eindrucksvoll inszeniert Adolph, wie die Kommissarin die letzten Minuten im Leben Valentinas rekonstruiert und visualisiert. Dieser Münchener „Funkensommer“ ist aufgrund der ausdrucksstarken Bilder von Alexander Fischerkoesen ohnehin ein sinnliches Vergnügen.

Feuer, Licht und Dunkelheit, Zerstörung und Wärme – das titelgebende Leitmotiv findet sich in vielen Einstellungen. Die uneitle Cris Blohm wirkt auch bei ihrem zweiten Fall ruhig und ausgeglichen. Keine Spur von Traumata, Drogensucht oder Arbeitswut. Kaum vorstellbar, dass die Kommissarin mal aus der Haut fahren könnte. Gleichzeitig kann Blohm unvermittelt sehr direkt sein, was auch zu einem nicht völlig überraschenden, aber ungewöhnlichen Finale führt.