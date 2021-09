„Capi’s BraTee ballert übertrieben krass“ – während sich einige wohl über das falsche Apostroph aufregen oder sich fragen, wie Eistee „ballern“ kann, macht Capital Bra, nach seiner Tiefkühlpizza, nun mit Eistee kräftig Umsatz. Brraaa, seit Juli ist er marktführend, lässt Capital Bra auf Instagram verlauten.

Dafür gab’s im Sommer gleich eine Limited Edition, zu sehen auch im neuen Musikvideo zum Song „Mbappé“ mit Farid Bang und Kontra K. Die Rapper hampeln nachts auf den Straßen Berlins herum und spielen ein bisschen Fußball. Der Tee-Tetra-Pak wird mal umdribbelt, mal ausgeschüttet – quasi als Serviervorschlag für die junge Zielgruppe.

„Schmeckt schön frisch, nicht zu süß, genau perfekt“, verspricht BraTee und trifft damit den Geschmack der Fans. Die vier Rapper-Tees sind eine schmackhafte Alternative zu den bisherigen Marken aus dem Supermarktregal. Allerdings ist es nicht bedauerlich, dass die „Bali Edition“ nur für begrenzte Zeit erhältlich ist, schmeckt die Sorte doch wie aufgelöste Gummibärchen. Vielleicht verschüttet Capi Abi sie deshalb auf dem Ku’damm?

Auch Haftbefehl verkauft bald seinen eigen Eistee

Doch auch die Konkurrenz will mitmischen. Erst enterte Rapperin Shirin David mit ihren DirTea-Dosen im August den Markt, nun kündigt auch Haftbefehl an, Ende September ein kaltes Aufgußgetränk rauszubringen. Hafti bietet HafTea an, der nach grünem Tee, Zitrone und Kush Terpenen schmecken soll, einem Stoff aus der Cannabispflanze, der für das typische Aroma sorgt.

Shirin David hat bisher drei Sorten gelauncht und für DirTea sogar ihr Album „Bitches brauchen Rap“ verschoben – weitere Varianten, auch alkoholische, sollen folgen. Ihr Alleinstellungsmerkmal: Die aufwendig gestaltete Dose hat eine hygienische, recycelbare Alukappe. „Stay safe, drink DirTea.“

Fehlender Umsatz aus dem Musikgeschäft ist sicher nicht der Grund für den Eistee-Exkurs bei Capital Bra, Shirin David und Haftbefehl. Vielmehr bietet sich in Verbindung mit dem kalten Getränk viele neue Sprachspiel-Möglichkeiten, das Kerngebiet des Raps.

T wie truth, dafür steht auch der Tee

Die englischen Slangwörter „tea“ und die Wendung „spilling tea“ haben längst ihren Weg aus der Drag Culture in die Popkultur geschafft. Das T oder eben tea steht für truth, also Wahrheit, was oft mit Gossip gleichgesetzt wird. Themen, die die Rapwelt schon immer dominiert haben.

Shirin David zeigt im Song „Lieben wir“, dass sie genau weiß, wie man Promo mit Wortspielen im Rap verbindet: „Yup, ich red’ Dirtea, ab jetzt ist Tea-Time“. Auch die Variante „Candy Shop“ ist eine direkte Anspielung auf eine Zeile aus dem Track „ICE“: „Sitze sind beheizt, mein Booty schmeckt nach Cotton Candy“.

Leider ist „Candy Shop“ genau das, was BraTee verspricht, nicht zu sein: zu süß. Viel massentauglicher sind dagegen „Busty Blueberry“ und „Wet Peach“. Der Pfirsich-Emoji als Äquivalent zum prallen Hintern und das „vollbusig“, um Blaubeeren zu beschreiben, sind klare Anspielungen auf Shirin Davids Art, Körper und Freizügigkeit zu feiern. Lieben wir.

Einfach skalierbar steht der Eistee im Supermarkt, ist günstig, muss nicht gekühlt werden und landet im Sommer schnell im Einkaufswagen. BraTee, DirTea und bald HafTea sind ein klares Lifestyleprodukt für Bratinas, Bratans und real bad bitches. Dann warten wir mal auf LoreTEAna, TretTea, Bones MTea, RINTeaTea ...