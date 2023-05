Nicht zu verwechseln mit Cormac Einmal mit dem 200er durch Berlin

Großes Hallo beim Championsleague-Gucken mit Autorenfreunden neulich: Hinspiel-Halbzeitpause auf dem Raucherbalkon bei B., W. will uns schon wieder den „neuen“ Cormac McCarthy-Roman andrehen. Ich winke gelangweilt ab und erzähle lieber, dass ich demnächst Cormacs Sohn Tom zum Busfahren treffe. „Was! Der hat einen Sohn?“ – „Yes. Der lebt in Berlin und ist selbst Autor, aber 100mal besser als sein versoffener Vater.“- „Zum Beispiel?“– „Zum Beispiel „Satin Island“. Super Roman über einen Firmenanthropologen, der für einen Tech-Konzern einen „großen Bericht“ über Alles, also unsere vernetzte Gegenwart schreiben soll und daran scheitert“