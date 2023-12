Offen für alle sein Wie New York City die Vorweihnachtszeit verbringt

Lange Schlangen von Neuzuwanderern aus Südamerika warten vor der „Reticketing Side“ auf der East 7th Street am Tompkins Square Park in Downtown Manhattan geduldig darauf, vorgelassen zu werden. Die meisten wollen nicht vom zynisch wirkenden Angebot kostenloser Busse, Züge oder Flugzeuge in eine andere Stadt oder ein anderes Land Gebrauch machen, sondern harren der Zuteilung einer neuen Unterbringung, nachdem ihr 30-Tage-Limit im Roosevelt Hotel oder einer anderen der 200 Notunterkünfte abgelaufen ist.