Orchester Concentus alius Das queere Ensemble feiert Geburtstag in der Philharmonie

Wie oft ist man schon mit der U-Bahn an der Emmaus-Kirche am Lausitzer Platz vorbeigerattert und doch nie hineingegangen. Dabei ist dies ein toller Raum, schön in seiner Schlichtheit, 50er-Jahre-Moderne, gute Akustik. Deshalb wird er auch für Konzerte genutzt – und für Proben, wie an diesem Samstagvormittag.

Jetzt könnte man denken, Kirche und „Auferstehungssymphonie“, das passt ja hervorragend. Doch Gustav Mahlers 2. Symphonie c-Moll ist trotz ihres Namens, den er selbst nie verwendet hat, keine geistliche Musik. Auch wenn sich die Rezeption eingebürgert hat, hier Tod, Erinnerung und Wiederkehr eines Menschen klanglich geschildert zu hören.

Motive aus dem zweiten Satz, Andante Moderato, hallen durch den Saal. Es handelt sich um ein Menuett, ist also mit einem barocken Rhythmus aus kleinen, kurzen Schritten unterlegt, quasi trippelnd, aber wie so oft bei Mahler verfremdet, ironisiert, mit plötzlichen, hochdramatischen Forte-Einbrüchen, als würde sich die Musik selbst zugucken, ihre eigene Entstehung kommentieren. „Versucht immer wahrzunehmen, welche Instrumente gerade die wichtigste Stimme haben, so dass diese sich frei entfalten können, ohne lauter werden zu müssen“, erklärt Christiane Silber am Pult.

Es ist einer von vielen Tipps, mit denen die Dirigentin ihr Orchester Concentus alius zu noch besserem Spiel ermuntert. An Liebhaberorchestern ist Berlin reich, doch dieses hier ist im Wortsinn anders, nämlich „homophilharmonisch“. Hier studieren queere, schwule, lesbische Menschen große klassische und romantische Werke ein, seit 25 Jahren schon. Das Jubiläum am Dienstag wird deshalb auch mit einem besonderen Ereignis gefeiert: dem ersten Auftritt in der Philharmonie.

Jubiläumskonzert Das Homophilharmonisches Orcheste spielt am 27.2., 20.30 Uhr in der Philharmonie Berlin, wenige Restkarten und Stehplätze an der Abendkasse, www.concentus-alius.de

125 Musikerinnen und Musiker braucht es für dieses Mahler-Werk. Etwa ein Viertel davon hilft diesmal aus. Concentus alius hat 75 Mitglieder, die meisten von ihnen üben bürgerliche Berufe aus, sind Juristen oder Mediziner, manche Schul- und einige auch Profimusiker, so wie Christiane Silber natürlich. Sie leitet das Orchester seit 2010, ist Bratschistin im Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, hat an der Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ studiert und ihre dirigentische Ausbildung unter anderem bei Jörg-Peter Weigle und Vladimir Jurowski erhalten.

Der besondere Reiz und auch die Sinnhaftigkeit, Amateurorchester zu dirigieren, besteht für sie darin, dass die Stücke immer von Grund auf erarbeitet werden, also ein Gerüst geschaffen wird – diese Phase ist ihr sehr wichtig. „Bei Profiorchestern sind die Werke meist bekannt, die Grundlagen da, es geht eher darum, eine Interpretation zu vermitteln“, sagt sie. „Ich arbeite aber gerne von der Pike auf“.

Christiane Silber leitet das Orchester und ist Bratschistin im Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin. © Christian Bard

Nun ist klar, dass sexuelle Orientierung den Ton nicht beeinflusst. Dvořák, Tschaikowsky, Brahms oder Schubert (alles Komponisten, die Concentus alius im Repertoire hat) klingen nicht anders, wenn sie von einem schwul-lesbischen Orchester gespielt werden.

Wie äußert sich dann der queere Charakter? „Es ist das Soziale“, erklärt Silber, „wir sind eine große Familie, ein erweiterter Freundeskreis, der sich gegenseitig hilft und unterstützt.“ Noch etwas kommt dazu: In Profi-Orchestern, zumal in Berlin, sei sexuelle Orientierung überhaupt kein Thema mehr, so Silber. „Aber vor 25 Jahren und in Amateurorchestern konnte das durchaus anders sein“. Auch deshalb gibt es Ensembles wie Concentus alius. Der lateinische Name bedeutet „Ein anderer Zusammenklang“. Wohlgemerkt: Zusammenklang, nicht Klang – ein feiner Unterschied.

Dirigentin Christiane Silber bei der Probe mit dem Ensemble. © F.M.Rönisch

Queere Orchester kennt man auch in Köln oder Paris. Direktes Vorbild war das London Gay Symphony Orchestra, das der Cellist Michael Zachow in den 90er Jahren gehört hat. „Er fragte sich und sein schwules Berliner Celloquartett, warum wir das nicht auch in Berlin haben“, erzählt Michael Knoch, Flötist und „Orchestermanager“.

Im queeren Magazin „Siegessäule“ wurden Anzeigen geschaltet, 1999 entstand dann ein zunächst 15-köpfiges Kammerorchester, aus dem dann nach und nach das heutige Ensemble heranwuchs. Das Ballhaus Naunynstraße wurde als Konzertort bald zu klein, die Emmaus-Kirche bot sich an, im selben Kiez gelegen. Michael Zachow wurde – wie auch Michael Knoch – 2021 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet, allerdings posthum, er war im selben Jahr gestorben.

Warum nun gerade zum Jubiläum die „Auferstehungssymphonie“? „Weil sie großartig ist und tiefsinnig – und weil sie uns Gelegenheit gibt, mit einigen der wunderbaren Berliner queeren Laienchöre zusammenzuarbeiten“, erklärt Christiane Silber. „Einige“ ist untertrieben, zwölf Chöre mischen mit, nicht alle schwul-lesbisch. Sie tragen Namen wie „Die kessen Berlinessen“, „Petshopbears“ oder „Spreediven“.

Chorleiter Thomas Henning wird diese riesige Masse zu einem möglichst homogenen Klangkörper formen. Optische Homogenität, die in klassischen Konzerten üblicherweise durch schwarze Fräcke und Röcke erzielt wird, herrscht ausnahmsweise auch beim Jubiläumskonzert. Sonst aber ist die Kleidung bei Concentus alius so bunt wie das Orchester selbst.