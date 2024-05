Performance über alternatives Leben auf dem Mars Ökofuturistische Sause in der Floating University

Was ist bloß aus den schönen Weltraum-Utopien geworden? Als Alexander Bogdanow 1907 seinen Roman „Der rote Stern“ schrieb, war zwar auf Erden die Russische Revolution gerade gescheitert, aber auf fernen Planeten durfte weitergeträumt werden vom segensreichen Kommunismus. Auf dem Mars ließ der Sciencefiction-Autor seine ideale Gesellschaft von Gleichen Wirklichkeit werden, hier sausten die glücklichen Arbeiter der Zukunft (geschlechtsunterschiedslos!) in Raumschiffen mit radioaktivem Antrieb herum.

Und heute? Träumen vor allem Menschen wie Elon Musk von der Mars-Besiedlung. Allerdings nicht unter den Vorzeichen des Gemeinwohls, sondern in Gestalt von Hochpreissiedlungen für die irdische Super-Elite. Das hat David Bowie sicher nicht im Sinn gehabt, als er vor Zeiten singend fragte: „Is there Life on Mars?“

Sie alle – Bogdanow, Musk und Bowie – nimmt das für smarte Verlinkungen bekannte Kollektiv andcompany&Co jetzt mit auf einen Performance-Trip, der aus ganz eigener Perspektive um Fragen planetarischer Bewohnbarkeiten kreist. „MarsOnEarth: Die Marsnahme“ heißt das Stück, dessen Prämisse in etwa lautet: Warum in die Ferne schweifen, wenn wir auch unseren eigenen Lebensraum zur Marslandschaft machen können? Auf dem besten Weg dahin sind wir ja.

Die ökofuturistische Sause läuft unter dem Banner des HAU – Hebbel am Ufer, gespielt wird aber nicht im Theater, sondern an einem Ort, der viel über das fragile Verhältnis zwischen Stadt und Natur erzählt: In der Floating University Berlin nämlich, dem Regenwasser-Rückhaltebecken an der Berliner Lilienthalstraße, unweit des Columbiadamms. Geschaffen wurde es, um die Gegend vor Überschwemmung zu schützen, weil die riesigen versiegelten Betonflächen des ehemaligen Flughafens Tempelhof im Schlechtwetterfall das Abfließen von Regenmassen verunmöglichen.

Auf dem 20 Zentimeter dicken Asphaltboden dieses Areals, der früher das kerosinverseuchte Flughafenwasser vom Einsickern abhalten sollte, hat das Kollektiv raumlaborberlin 2018 die hölzernen Bauten der Floating University Berlin errichtet – und dafür den Goldenen Löwen der Architektur-Biennale in Venedig gewonnen.

Zuletzt fand hier unter anderem der Performance-Walk „reEDOcate me!“ statt, im Untertitel: „Ein postfossiler Themenpark“. Schon da ging es um die Frage nach Alternativangeboten zu einem Raubbau-System mit fataler Wirkung aufs Klima, das einen Planet B bald zwingend erforderlich machen könnte.

Der Mars im Regenwasser-Rückhaltebecken an der Berliner Lilienthalstraße.

Könnte das der Mars sein? Das Problem: Es gibt dort weder eine Atmosphäre noch Wasser, die Quelle allen Lebens. Dieses Leben, das sich nicht erklären, sondern nur beschreiben lässt, wie es bei andcompany&Co heißt. Das Performance-Kollektiv um Nicola Nord, Alexander Karschnia und Sascha Sulimma hat sich Umwelt-Aktivisten aus Grünheide (mit Gruß an Tesla), Wissenschaftlerinnen und andere Menschen eingeladen, die eingangs als Verein „Roter Stern e.V.“ in der Floating University aufmarschieren und als Regenwasser-Rückhalte-Chor mit Grammophon über das Prinzip Wachstum sinnieren.

Der bildende Künstler Raul Walsch hat für diesen Mars die passenden roten Kostüme geschneidert – und aus upgecycelten Materialien unter anderem einen Mars-Rover in die Schilf- und Sumpfdotterblumen-Landschaft der Floating University gestellt. Dieses „Erdhabitit“, wie es liebevoll genannt wird, braucht zum Gedeihen keine Menschen, so viel ist klar. „MarsOnEarth“ ergeht sich aber nicht in postapokalyptischen Fantasien. Es darf auch bezweifelt werden, ob Untergangsszenarien (siehe die durchaus gut gemeinten Dystopie-Clips über den Niedergang der EU nach Übernahme der Rechten) wirklich viele Menschen mitnehmen.

Nein, andcompany&Co bieten einen entspannten, manchmal auch etwas unterspannten Abend an, der Degrowth-Konzepte, retro-futuristische Synthesizer-Klänge, Überlegungen zu Bakterien und anderen smarten Lebensformen, Mars-Walk-Choreografien und mehr zu einem gut gelaunten Happening vereint, an dessen Ende eine bedenkenswerte Bogdanow-Erkenntnis steht: „Ein Planet vermag alles, sogar, intelligentes Leben auszulöschen.“