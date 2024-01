Performance von Showcase Beat Le Mot im HAU Komm’ unter meine Decke

In langen Schlangen und mit deutscher Duldsamkeit stehen die Besucherinnen und Besucher für die Schlossbesichtigung an. Ist ja immer spannend zu sehen, wie die Reichen und Mächtigen so leben. Und, Bonusverlockung, ein Gratis-Getränk wird obendrein noch versprochen. Dann die schlechte Nachricht: Einlassstopp. Nicht alle werden es mehr in den Palast schaffen. Und die Bar sei auch schon leergetrunken, heißt es. Skandal! Wäre das nicht der Moment für einen Aufstand? Schließlich ist hier unversehens eine Zweiklassengesellschaft aus Privilegierten und Gelackmeierten entstanden. Aber nein, alle nehmen nur brav wieder ihre Plätze im HAU 2 ein.