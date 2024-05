Pigor und Eichhorn in der Bar jeder Vernunft Eine Reise ins wilde Nachwende-Berlin

Wer die Kleinkunst liebt, verachtet dieses Wort. Also: „Kleinkunst“. Das klingt wie Halbmarathon, Magerquark oder Kinderschnitzel, verzwergt, geschrumpft, belächelnswert. Weshalb Thomas Pigor – von dem diese schöne Beobachtung stammt – sein jüngstes Buch „La Groete“ konsequenterweise mit dem Zusatztitel „Sag nicht Kleinkunst“ versehen hat. Wobei „Buch“ jetzt auch schon wieder ein zu kleines Wort ist. Faustischer Wurf oder grafisches Bravourstück würde besser passen.

Der Buchgestalter Burkhard Neie hat „La Groete“ in 46 Schrifttypen und einen avantgardistischen Zine-Look verpackt, die Sängerin und Performerin Anna Mateur hat 46 Illustrationen beigesteuert, die jeweils staunenswerte Rätselwerke eigener Art sind. Und eine Geschichte wird auch noch erzählt. Da kann man wirklich nur von Großkunst sprechen.

Mit „La Groete“ also ist Herr Pigor jetzt auf Tour, und da eine simple Lesung dem überbordenden Gegenstand nicht gerecht würde, hat er sich seinen Dauerbegleiter Benedikt Eichhorn zwecks musikalischer Rahmung der Veranstaltung mitgenommen. Wobei Herr Eichhorn – ganz Literaturbanause – bemerkenswert kritisch auf die Schöpfung seines langjährigen Bühnenpartners blickt: „Sehr dick, sehr voll, sehr bunt“, „völlig wirr“, „250 Fußnoten“, „Unmengen an Anspielungen und Themen“ – so und ähnlich lauten seine unqualifizierten Kunsturteile und Oberflächenbetrachtungen.

Info zum Stück LA GROETE – Sag nicht Kleinkunst Pigor singt. Benedikt Eichhorn muss begleiten. Bar jeder Vernunft - bis 24. Mai (außer 20./21.), 20 Uhr, So 19 Uhr

Aber gut, der Mann soll ja vor allem Klavier spielen. Und das immerhin beherrscht er, sein Tastengedächtnis funktioniert sogar so gut, dass er einige der prägendsten Pigor-und-Eichhorn-Hits aus den 90er Jahren noch draufhat. Denn dahin geht diese Reise, musikalisch und literarisch: Zurück ins Nachwende-Berlin, ins wildwuchernde Cabaret-Milieu.

Seele gegen Kleinkunstpreis

Der Abend „La Groete – Sag nicht Kleinkunst“, den das kabarettistische Duo jetzt in der Bar jeder Vernunft zur umjubelten Uraufführung gebracht hat, ist auf mehreren Ebenen ein Vergnügen. Zunächst mal hat Thomas Pigor eine wirklich feine Geschichte mitten aus dem Leben ersonnen: Der Teufel will es zum Ausklang des 20. Jahrhunderts noch einmal wissen und bietet dem aufstrebenden Chansondichter La Groete einen Deal mit Pferdefuß an: Seine Seele im Austausch gegen den Deutschen Kleinkunstpreis.

Grantelndes Duo: Benedikt Eichhorn und Thomas Pigor. © Anja Thölking

Klingt verlockend, allerdings hat der Fürst der Finsternis die Rechnung ohne Carla gemacht, ihres Zeichens „Kulturbeauftragte der Betriebskrankenkasse eines dem Untergang geweihten Staatsunternehmens“. Am knochenbrechenden Pragmatismus dieser Dame scheitert selbst ein Satan.

Lieder, die gut gealtert sind

Wobei das mephistophelische Schelmenstück dem Autor vor allem Gelegenheit bietet, autofiktionale Ausflüge zu prägenden Stationen der eigenen Karriere zu unternehmen: Ins alte Schlot an der Kastanienallee. Oder in den Club Existentialiste, hauptsächlich Sado-Maso-Spielwiese, aber Sonntagabends Bühne für, na klar, Kleinkunst. Angedockt an solche unnostalgisch vorgetragenen Passagen spielen Pigor und Eichhorn – mit der ihnen eigenen, munter grantelnden Duo-Dynamik – die Evergreens jener Jahre: „Zeitverplempern“, „Einer bohrt immer“, den berühmten Toothbrush-Scratch (ja, Scratching, die Älteren erinnern sich) oder die Seins-Hymne „Heidegger“.

Lieder, die wirklich gut gealtert sind. Die viel gehörte „So kann man das heute nicht mehr sagen/singen/reimen“-Wendung müssen die beiden nur selten bemühen. Ganz am Ende gibt’s noch einen aktuellen musikalischen Rant gegen Sparzwang und Schuldenbremse („Schwäbische Hausfrauen“). Aber ehrlich, das Gegenwärtige hat bis dahin nicht gefehlt.

„Über Kleinkunst gibt es keinen Tatort, Wim Wenders dreht keinen Film über Kleinkunst“, beklagt Thomas Pigor einmal, völlig zu Recht natürlich. Dafür gibt es darüber jetzt ein tolles Buch. Und den ebenbürtigen Live-Abend.