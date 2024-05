„Polizeiruf“ aus Magdeburg Mysteriöse Morde im Influencer-Milieu

„Breaking News morgen“, kündigte die Influencerin Aalisha Mansour (Hannah Gharib) auf ihrer Seite im sozialen Netzwerk an. Und tatsächlich ereilt sie der Tod auf spektakuläre Weise. Aus großer Höhe stürzt die junge Frau durch ein Glasdach mitten ins Foyer eines Einkaufszentrums – die Metapher vom gefallenen Star wird in dieser Szene wörtlich genommen.

Einen Selbstmord kann die Polizei bald ausschließen, auch wenn Aalisha nach der Werbung für ein Fake-Produkt täglich Hasskommentare erhalten und einen Großteil ihrer Follower verloren hat. Stattdessen gerät Aalishas Bruder in Verdacht, sie getötet zu haben. Mahdi Mansour (Mo Issa), dem das Posieren seiner Schwester im Netz zuwider war, nannte seine Schwester in einem öffentlich sichtbaren Kommentar „hohl wie eine Christbaumkugel“, die in tausend Teile zerspringen möge.

Trauer um Arnst und Grant Am Ende des Films erinnert eine Tafel an zwei Schauspieler, die nur wenige Monate nach den Dreharbeiten gestorben sind: Der schwer kranke Hendrik Arnst, 73, langjähriges Ensemble-Mitglied der Berliner Volksbühne, spielte in seiner letzten „Polizeiruf“-Rolle einen alten Mann im Rollstuhl. Der Deutsch-Franzose Pablo Grant, der außerdem als Sänger im Berliner Rap-Kollektiv BHZ aktiv war, starb im Februar im Alter von nur 26 Jahren an den Folgen einer Thrombose.

Claudia Michelsen als Kommissarin Doreen Brasch adelt in der Magdeburger „Polizeiruf“-Episode „Unsterblich“ (ARD, 12. Mai, 20.15 Uhr) mit ihrem feinen Spiel eine Geschichte um manipulativen Narzissmus, die mittendrin eine interessante Wendung nimmt, aber am Ende nur bedingt Sinn ergibt.

Brasch ist die sensible Ermittlerin, die den Menschen ruhig zuhört, ihrem vom Todeskampf in der letzten Episode traumatisierten Chef Uwe Lemp (Felix Vörtler) zur Seite steht und sich auch mal selbst in Frage stellen kann.

Drehbuch-Autor Michael Gantenberg überrascht nach einer guten halben Stunde mit einer cleveren Wende: Plötzlich erscheint es fraglich, ob die Leiche überhaupt Aalisha ist. Denn Braschs Kollege Günther Márquez (Pablo Grant) findet im Netz Fotos von einer verschwundenen jungen Frau, die Aalisha ausgesprochen ähnlich sieht und sich im Netz auch genauso präsentiert wie ihr Idol: die junge Altenpflegerin Gulia Nowak.

Unter der Regie von Florian Knittel verbinden sich nun migrantisches Familiendrama und Kritik an der Scheinwelt im Netz mit der Geschichte einer toxischen Beziehung.