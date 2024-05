Premiere von „Spielerfrauen“ am Berliner Ensemble Eine Männerdomäne aus weiblicher Perspektive betrachtet

„Also, jetzt mal ohne Witz: Wie steht es gerade?“, möchte Sina Martens vom Publikum wissen und nimmt die ersten Zuschauerreihen ins Visier: „Sie denken doch auch die ganze Zeit nur an Fußball, Sie verpassen wahrscheinlich gerade ein Spiel, da hatten Sie nicht richtig aufgepasst, als Sie die Theaterkarten gekauft haben, ne?“

Und, was soll man sagen: Recht hat sie. Zwar schafft man es konkret an diesem Abend immerhin noch zur zweiten Halbzeit des Europa-League-Halbfinales zwischen Bayer Leverkusen und dem AS Rom ans heimische Endgerät. Aber prinzipiell ist es für das eigene Kritikerinnenleben leider zutreffend, dass die wichtigsten Theaterpremieren immer dann stattfinden, wenn Borussia Dortmund spielt. Eine Regel, die über die Jahre dieselbe eherne Gültigkeit entwickelt hat wie die Fußballweisheit: „Der Ball ist rund, und ein Spiel dauert 90 Minuten.“

Insofern ist es von überaus sympathischer Ehrlichkeit, dass die Schauspielerin Sina Martens – als Tochter eines Fußballtrainers mutmaßlich selbst Expertin und Aficionada in Personalunion – mit dieser Art Grundbekenntnis zum Sujet in den Abend einsteigt, den sie zusammen mit der Regisseurin Lena Brasch entwickelt hat. Denn eigentlich geht es den beiden um eine kritische Hinterfragung des Gegenstandes.

Weitere Vorstellungen Spielerfrauen von Regisseurin Lena Brasch und Schauspielerin Sina Martens sind am Berliner Ensemble das nächste Mal am 10. Mai sowie vom 18. bis 20. Mai zu sehen.

Ihre Produktion „Spielerfrauen“ im Neuen Haus des Berliner Ensembles betrachtet den Profifußball als die mental womöglich hartnäckigste Männerdomäne aus unterschiedlichen weiblichen Blickwinkeln. Die Perspektive der „Spielerfrau“ im gängigen Wortgebrauch – also der Lebenspartnerin des Fußballprofis – ist nur eine davon: Da berichtet Martens etwa in einem mondänen Sonnenbrillenauftritt als Queen Victoria (Beckham) von der Unterwerfung unter optische und habituelle Perfektionsimperative und macht, geschäftsfrauenmäßig, eine nüchterne Kosten-Nutzen-Rechnung auf.

In anderen Szenen geht es um Gewalterfahrungen und Knebelverträge mit knallharten Schweigeklauseln – wobei man die Beziehung von Jerome Boateng zu Kashia Lenhardt im Kopf hat, die 2021 Suizid beging. Dann wieder nimmt der Abend Frauen ins Visier, die sich selbst für eine Spielerinnen- oder Schiedsrichterinnenkarriere entschieden haben und im Profifußballsystem immer noch mit vorsintflutlichen Zuschreibungen und Mechanismen des Ausbremsens herumschlagen.

Und Tor: Sina Martens und Gabriel Schneider treffen garantiert. © Jörg Brüggemann

Kurzum: Der Abend will erfreulich viel – und er möchte, dankenswerterweise, vor allem komplex sein. Das hatte man von Brasch und Martens nicht anders erwartet. In ihrem dauerausverkauften Vorgängerabend – der intelligenten und dabei überaus unterhaltsamen Britney-Spears-Phänomenanalyse „It’s Britney, Bitch!“ – war ihnen diese Vielschichtigkeit schließlich hervorragend gelungen.

Bei den „Spielerfrauen“ ist es jetzt ein bisschen wie bei einem klassischen Bundesligaspiel: Da prallen – in Gestalt der Textsplitter von Laura Dabelstein und Leo Meier – mitunter ziemlich verschiedene Systeme aufeinander. Und im vergleichsweise rasanten Szenen-Hopping gibt es immer wieder gute Ansätze, die mit dem nächsten Spielzug allerdings schon wieder in eine andere Richtung gelenkt werden, bevor der entscheidende Pass in die Tiefe erfolgt.

Und natürlich existieren Höhepunkte. Zum Beispiel, wenn Sina Martens und ihre Schauspielkollege Gabriel Schneider in einem riesigen Bällebad als Großraumbadewannen-Äquivalent hocken und sie ihm – ihre intellektuelle Überlegenheit maximal unterspielend – erklären muss, dass er sich als Fußballprofi zwar seine Biografie, nicht aber seine Autobiografie schreiben lassen kann. „Ich bin selbstkritisch, auch mir selbst gegenüber“, hätte the one and only Lothar Matthäus an dieser Stelle gesagt.