Wird die Ökumenische Jury für andere Religionen geöffnet?

Der Filmreferent der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Alexander Bothe, hat sich offen für eine Öffnung der Ökumenischen Jury bei der Berlinale für andere Religionen gezeigt. „In einer pluralen Gesellschaft müssen die Religionen und die Weltanschauungen miteinander im Gespräch sein, gerade wenn es um Filme, um Wahrheit und um Bilder geht, die von mehr erzählen, als von dem, was unser eigenes Leben gerade ausmacht“, sagte Bothe - in diesem Jahr selbst Jurymitglied - am Mittwoch in einem Interview der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA).



„Das heißt konkret, dass wir uns sehr über die Ökumenische Jury freuen, aber auch sehr offen dafür sind, ob es Möglichkeiten gibt, das zu erweitern“, erklärte der Filmreferent weiter. Es sei „ein großer Gewinn, sich darüber auszutauschen, was Menschen in religiösen Fragen bewegt“. Diese seien „in unserer Zeit genauso virulent wie in allen Zeiten davor“.



Die evangelische und die katholische Kirche sind seit 1992 gemeinsam in einer Ökumenischen Jury bei der Berlinale vertreten und vergeben Preise für Filme, die für spirituelle, menschliche und soziale Werte sensibilisieren. In diesem Jahr steht der Jury der Filmbeauftragte der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, Roland Wicher, vor. (KNA)