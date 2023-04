Salman Rushdies neuer Roman „Victory City“ Kampf gegen die rosa Affen

Es gibt eine Szene in diesem neuen, in jedweder Hinsicht wunderbaren Roman von Salman Rushdie, bei der man unweigerlich an das furchtbare Attentat auf den Schriftsteller im Sommer des vergangenen Jahres in Chautauqua, New York denken muss. Krishnadevaraya, ein später König der titelgebenden „Victory City“ befiehlt, dass der Hauptfigur und eigentlichen Romanverursacherin Pampa Kampana mit einer glühenden Eisenstange die Augen ausgestochen werden. Sie schafft es weiterzuleben und findet Trost darin, ihre Gedanken zu Papier zu bringen: „Pampa Kampana spürte, wie sie durchs Schreiben ihre Selbstsicherheit zurückgewann.“