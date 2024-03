Sammlung Rudolf Zwirner Der Kunsthändler versteigert Zeichnungen im Auktionshaus Grisebach

Im Berliner Auktionshaus Grisebach werden Teile der Sammlung von Rudolf Zwirner versteigert. Der ehemalige, in Köln ansässige Galerist zählt zu den zentralen Akteuren des deutschen Kunsthandels, in seinen Räumen fanden ab den 1960er Jahren Ausstellungen mit Stars wie Andy Warhol oder Gerhard Richter statt, deren Qualitäten er früh erkannte. Privat sammelte Zwirner, der seit 1996 in Berlin lebt, vor allem Zeichnungen vergangener Epochen. 33 dieser Blätter von Rembrandt bis Max Ernst und mit einer Gesamtschätzung von 700.000 Euro werden am 30. und 31. Mai bei Grisebach versteigert. Die Sonderauktion „Sammlung Rudolf Zwirner – Arbeiten auf Papier“ umfasst eine Auswahl ohne jeden Bezug zu seiner kunsthändlerischen Tätigkeit. Stattdessen erweist sich Zwirner als genauer Beobachter, der durch die Epochen streift und mit geradezu untrüglichem Gespür Besonderes erkennt. (Tsp)