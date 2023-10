Sandra Hüller im Interview „Ich habe noch nie Ambitionen gehabt“

Frau Hüller, den sogenannten internationalen Durchbruch hatten Sie schon 2016 mit „Toni Erdmann“. Nun wurden dieses Jahr zwei Filme, in denen Sie zentrale Rollen spielen, in Cannes ausgezeichnet. Im September waren Sie groß auf dem Cover von „The Hollywood Reporter“ zu sehen, mit der Titelzeile „Schauspielerin des Jahres?“. Wie fühlt sich das an?

„Durchbruch“ hört sich ja immer so an, als hätte man irgendwas gemacht, um das zu erreichen. So habe ich darüber aber nie gedacht. Es geht immer darum, dass möglichst viele Leute die Filme sehen und das hat auf jeden Fall funktioniert.