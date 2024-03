Schauspieler Jörg Hartmann „Wenn ich jetzt die Wahlen vor mir sehe, wird mir angst und bange“

Herr Hartmann, wann ist der Schauspieler Jörg Hartmann dem Autor Jörg Hartmann zum ersten Mal begegnet?

Das war schon kurz nach dem Mauerfall. Da hatte ich das Bedürfnis, ein Theaterstück zu schreiben. Ich konnte aus meiner westdeutschen Sicht nicht so recht nachvollziehen, was passiert war. Ich dachte damals: Mensch, warum nutzt ihr jetzt nicht die Chance, euer Land so zu gestalten, wie ihr es euch schon längst gewünscht habt? Damals habe ich drei Stücke geschrieben, die aber nie aufgeführt worden sind.