Schlossgeschichten Der letzte Roman des Kunsthistorikers Meier-Graefe endlich veröffentlicht

Neben den üblichen Reizen der Côte d’Azur bietet die im äußersten Westen gelegene Gemeinde Saint-Cyr-sur-Mer eine Attraktion, die man am Mittelmeer nicht unbedingt erwartet: eine verkleinerte Replik der Freiheitsstatue. Seit 1913 ziert sie auf dem Grande Place einen Brunnen, gestiftet von Anatol Ducros, dem reichsten Mann des Ortes. Aber warum Miss Liberty, warum nicht, sagen wir, Bacchus, Herr der Reben, der viel besser ins dortige Weinbaugebiet gepasst hätte?

Eine Frage, die in dem autobiografisch grundierten, um 1934 entstandenen, doch erst jetzt veröffentlichen Roman „Der Kampf ums Schloss“ des Kunsthistorikers Julius Meier-Graefe offen bleiben muss, schon angesichts seiner vielen Verrätselungen. So wurde aus Saint-Cyr-sur-Mer das Provence-Nest Vadoule, aus der Freiheitsstatue Bacchus, aus Ducros Monsieur Theophile Grosjean, und die Frau des sehr viel älteren Ich-Erzählers, hinter dem sich der Autor verbirgt, heißt nicht länger Annemarie, sondern Bab.

Man kann das Buch durchaus als Schlüsselroman lesen, scheinen doch hinter seinem fiktiven Personal, und besonders dem nach 1933 aus Deutschland ankommenden, oft genug reale Zeitgenossen durch. Gut möglich, dass die Sorge, die nicht allzu schmeichelhaft Porträtierten könnten protestieren, einer der Gründe war, warum Annemarie Meier-Graefe nach dem Tod ihres Mannes das Manuskript liegen ließ. Der Autor selbst, seit 1930 in Saint-Cyr ansässig, hatte keine Möglichkeit der Publikation mehr, nachdem sein Verlag S. Fischer - im Roman heißt er Paternoster - ins Visier der Nazis geraten war.

Der Roman

Julius Meier-Graefe: Der Kampf ums Schloss. Mit einem Nachwort von Stéphanie Marchal und Eva C. Schweitzer. Berlinica, Berlin/New York. 192 Seiten, 20 €. Ein Faksimile des unbearbeiteten Originalmanuskripts ist in Vorbereitung. Der Roman wird am Donnerstag, den 12. Januar, 20 Uhr, im Buchhändlerkeller, Carmerstraße 1 in Charlottenburg, vorgestellt.