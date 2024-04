„Sender zukunftsfest machen“ Katrin Günther wird neue RBB-Programmdirektorin

Neue Programmdirektorin des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB) wird die bisherige stellvertretende Leiterin der Programmdirektion, Katrin Günther. Der Rundfunkrat wählte die 57-jährige Journalistin und langjährige Mitarbeiterin des Senders am Donnerstagabend in Potsdam in das Amt.

Günther wird Nachfolgerin von Martina Zöllner, die ihren bis Ende Juli laufenden Vertrag nicht verlängert hat.

RBB-Intendantin Ulrike Demmer sagte vor der Wahl zu ihrem Personalvorschlag, der Sender brauche in der Programmdirektion eine moderne Managerin, die die anstehenden großen Umbrüche gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen umsetze und in der Region verankert sei.

Günther sagte, ihr Ziel sei, den Sender zukunftsfest zu machen. Ihre Leidenschaft gelte einem qualitativ hochwertigen Programm. Die gebürtige Sächsin aus Glauchau hat in Leipzig studiert und lebt seit 1990 in Berlin.

Zum Bewerbungsverfahren sagte Demmer, die Stelle sei ausgeschrieben worden. Es seien knapp 30 Bewerbungen eingegangen. Drei Frauen und drei Männer seien zu Gesprächen eingeladen worden, darunter zwei komplett Externe, zwei Personen vom RBB und zwei aus der ARD oder aus deren Nähe.

Die Vorauswahl sei dann auf Katrin Günther gefallen, die ein großes Gespür für Themen und Menschen habe und eine Teamspielerin sei, die es verstehe, andere mitzunehmen und mitzureißen. Günther wird ihr Amt zum August antreten. (epd)