Soloalben im Bett Falk Richters neues Stück an der Schaubühne

Die Einsamkeit der Großstädter: Das Thema ist vertraut. Aber noch relativ neu sind die Phänomene und die Mittel, die Abhilfe versprechen. „Bad Kingdom“ heißt das jüngste Stück von Falk Richter, er hat es an der Schaubühne selbst inszeniert. Bad Dating, das wäre auch ein passender Titel. Oder Bad Sex.

Das Stück „Bad Kingdom“, geschrieben und inszeniert von Falk Richter. Musik: Daniel Freitag, Kostüme: Andy Besuch. Video: Sébastien Dupouey. Spieldauer zweieinhalb Stunden mit Pause. Termine: 15. bis 18. Februar, 8. und 9., 11. und 12. März.

Schauplatz Berlin. Das zeigt sich in den Filmeinspielern. Die Stadt im narzisstischen Spiegelkabinett. Falk Richters mehr oder weniger miteinander verbundene Versuchspersonen kommen aus dem kreativen Umfeld. Ein Popmusiker, eine Pianistin, die auch komponiert, eine Influencerin, ein Filmemacher, eine Drehbuch-Doktorin, eine Therapeutin. Sie alle sind im Film, in ihrem Film gefangen.

Monster der Dating-Apps

Unter einem großen Screen finden sich auf der Bühne von Katrin Hoffmann diverse Spielinseln, hohe Topfpflanzen, ein Konzertflügel. Der Raum ist breit, wie ein Panorama, ein sehr großzügiges Loft oder eine Lobby. Hier kann man sich aufhalten, aber nicht leben. Und immerzu dringen hier seltsame Gestalten ein, maskierte Avatare, die Abgesandten der Dating-Apps.

Doch „Bad Kingdom“ reflektiert schon nicht mehr die Vorzüge und Nachteile von schnellem, anonymem Sex. Man ist weiter. Es herrscht ein Überdruss und eine Verzweiflung, die existenzieller ist als in der analogen Welt davor. Richters Stück lebt von der Fiktion, wirkt zuweilen aber auch privat und intim, wie „The Silence“, gleichfalls an der Schaubühne, das zum Theatertreffen eingeladen wurde.

Ewig schlechter Sex

Ja doch: Falk Richter ist Moralist. Und Romantiker. Die Therapiesitzungen mit dem schwulen Paar und der Psychologin, die ihren Patienten anmacht, künden von einer tiefen Sehnsucht nach Verständigung. Dass es wieder gut wird. Dass Zärtlichkeit und Harmonie wieder möglich werden.

Und Jule Böwe ist die Erste, die Mitleid weckt für ihre Filmfigur. Mitte fünfzig, allein lebend, schlagfertig, zynisch im professionellen Umgang, völlig hilflos im Privaten. Ihre Suada über eine krachend scheiternde Geburtsparty - alle sagen ab, per Handy - hat etwas Grandioses. Viel Komik im Spiel ist, auch beim Wiedersehensfick mit Kay Bartholomäus Schulze, der eine gescheiterte Laufbahn als Theaterautor andeutet und jetzt auch, oh je, einen Film machen will. Die Lage ist ernst, aber bitte nicht heulen! „Bad Kingdom“ schafft es, sich selbst ironisch zu verdrehen.

Und immer im falschen Film

Das beginnt mit dem unmöglichen Titel des Filmprojekts. Marcel Kohler, als Regisseur am Rand des Zusammenbruchs, besteht auf „Die Stunde da wir nichts voneinander wissen wollten. 71 Fragmente der Einsamkeit“. Eine Peter-Handke-Parodie, wo sich doch ein ganz anderer Dramatiker hier bemerkbar macht: Botho Strauß, die Schaubühnenlegende, in seinen besten Zeiten in den Siebzigern.

Die noble Anlage der Bühne, die gebildeten, aber nicht lebensklugen Typen, die Präzision der Dialoge und die Sprachkritik, die darin steckt, eine gewisse Bürgerlichkeit - all das gehört zur Tradition des Hauses. Bei aller mythischen Schwere konnte Strauß seinen Hang zum Boulevard nie leugnen. Richter geht locker damit um. Zielsicher steuert er die Pointen an.

Den Hang zum „Soloalbum“ zum Beispiel. Martin Bruchmann spielt den liebenswürdigen Musiker, der mit dem Filmmacher-Ego zusammen ist. Es läuft nichts mehr. Weil jeder nur noch den Solisten gibt in der Beziehung. Nebenbei entsteht der Soundtrack der „71 Fragmente“.

Arbeiten nur noch in Ansätzen und Abbrüchen. Ursina Lardi hat in dem verteufelten Zirkel eine noch einmal herausgehobene Rolle. Eigentlich zwei: Als Therapeutin hält sie einen langen pseudophilosophischen Monolog, der das Stück fast sprengt. Als klassische Musikerin gibt sie im falschen Film die echte Diva. Verunsichert, trotzig, einsam und allein im Hotelzimmer den Inhalt der Minibar verschlingend, verführerisch und etwas mondän, die traurige Königin im „Bad Kingdom“.