Diese Entscheidung der Beratenden Kommission NS-Raubgut dürfte für Unruhe in den Museen sorgen. Mit ihrem Rückgabevotum einer Menzel-Zeichnung an die Erben Max Liebermanns, die sich nur bis Herbst 1932 gesichert bei ihm befand und erst 1936 wieder auftauchte, betritt sie Neuland.

In Konsequenz bedeutet dies für öffentliche Sammlungen, dass Kunstwerke in ihrem Bestand aus ursprünglich jüdischen Sammlungen, für die es keinen gesicherten Beweis ihres Verkaufs bis zur Machtergreifung gibt, weiterhin als im Besitz der Sammler zu gelten haben.

Mancher Casus könnte sich dadurch anders darstellen. Bilder, die den Museen auf der sicheren Seite schienen, wären demnach weiterhin den jüdischen Nachfahren gehörig.

Der Liebermann-Fall wird zur Blaupause

Die Entscheidung der Beratenden Kommission im Streitfall zwischen dem Hallenser Kunstmuseum Moritzburg und den Liebermann-Erben liefert die Blaupause. Dabei handelt es sich nicht um eine Verkehrung der Beweislage, wie es der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt als Trägerin des Museums erscheinen mag, die damit zur Rückgabe der Menzel-Zeichnung angehalten ist, sondern um eine Klarstellung der rechtlichen Situation.

Ein Foto von 1932 zeigt Max Liebermann rauchend auf einem Sofa im Salon seiner Wannsee-Villa, hinter ihm Bilder, die er an seinen Sommersitz aus dem Palais am Pariser Platz mitzunehmen pflegte. Angeschnitten ist jene Menzel-Zeichnung „Maurer auf dem Bau“ zu sehen, die ihm seit 1916 gehörte. 1936 erwarb sie das Städtische Museum für Kunst und Kunstgewerbe in Halle und heutige Museum Moritzburg bei der Hamburger Galerie Commeter.

Liebermann selbst war zu Beginn des Vorjahres verstorben, seine Frau Martha nahm sich 1943 kurz vor der Deportation das Leben, ihre Tochter Käthe rettete sich in die USA. Der größte Teil der Sammlung, über 450 Werke, ging unter dem Druck nationalsozialistischer Verfolgung verloren.

Bisher bestand die Kulturstiftung auf ihrem Besitz, da es keinen Beweis dafür gäbe, dass die Zeichnung noch zuletzt Martha Liebermann gehört habe und von ihr in der Galerie eingeliefert wurde. Dem widersprach nun die Beratende Kommission, da der Beweis einer negativen Tatsache nicht zu erbringen sei

Die Zeichnung war dem Maler wichtig

Für die Kommission zählte stattdessen, dass Martha Liebermann ab Februar 1935 mit Kunstverkäufen ihren Lebensunterhalt bestreiten musste. Eine Zeichnung, die ihrem Mann lieb war und er über anderthalb Jahrzehnte besaß, ja mit sich nahm, dürfte die Witwe nur widerwillig abgestoßen haben.

Zum Schlichtungsprozess streitender Parteien, die sich an die Beratende Kommission wenden, gehört es, der Empfehlung zu folgen. Das Kunstmuseum Moritzburg hat bereits angekündigt, das Menzel-Blatt an die Familie Liebermanns zurückzugeben und steht mit ihr in Verhandlung, wie die Zeichnung in Halle verbleiben kann. Die Entscheidung der Beratenden Kommission aber dürfte weiterreichende Folgen haben - für die Museen wie Nachfahren jüdischer Sammler.