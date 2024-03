Filmdoku über Syriens Kulturerbe „Das sind nicht nur Steine, das sind wir“

Seit 2015 reiste der französische Filmemacher Olivier Bourgeois immer wieder nach Syrien, um die Rettung des syrischen Kulturerbes zu dokumentieren. Er sprach mit Museumsmitarbeitern, Kuratoren und Archäologen, die unter dem Einsatz ihrer Leben historische Artefakte vor Bombenangriffen in Sicherheit brachten. In seinem dokumentarischen Drama „The Oath of Cyriac“ (2021) erinnert er an die dramatische Evakuierung des Nationalmuseums von Aleppo im Jahr 2015.