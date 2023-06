Teufelskreis der Aufwertung Adieu Gewerbehof – Künstler am Kotti müssen raus

Gelbe Pfeile weisen den Weg in die oberen Stockwerke. „Bereit für ein paar Treppen?“, fragt Gilad Baram. Er ist Filmemacher und Fotograf. Seit elf Jahren lebt er in Berlin, vor drei Jahren bezog er ein Atelier in der Adalbertstraße in Kreuzberg.

Er teilt sich den L-förmigen Raum mit zwei Kolleginnen. Ende Juni müssen sie raus. Insgesamt 40 Mieter:innen verlieren oder verloren in der Adalbertstraße ihre Ateliers. 2021 kaufte die Wohninvest Zeta das Haus einem Privateigentümer ab, und veräußerte es an die Immobiliengesellschaft Coros Management, die das Gebäude nun leer haben will.

Bezirkspolitik kann das nicht verhindern

In Barams Studio sind Kunstwerke von aktuellen und ehemaligen Mieter:innen installiert. Seit Monate kümmern er und seine beiden Kolleginnen sich mehr um das Thema Gentrifizierung als um die eigene Kunst. Lautlos abhauen wollen sie nicht. Mit der Protest-Ausstellung „Speculative Properties“ wollen sie darauf aufmerksam machen, wie immer mehr über Jahre gewachsener Atelierstandorte in Berlin verloren gehen.

Bezirksbürgermeisterin Clara Herrmann (Die Grünen) besuchte die Ausstellung „Specualtive Properties“ in Kreuzberg. Eigentlich will man die Künstler im Kiez haben. Der Künstler Magnus Bjerk (re.) vom Muscle Temple erklärt die Situation. © Gilad Baram

Am Samstag ist auch Bezirksbürgermeisterin Clara Hermann gekommen, hat sich alles angesehen. Ihr Mitgefühl ist groß, tun kann sie nichts. Was hier am Wochenende mit Bar, mit Ausstellung und einem üppigen Filmprogramm gefeiert wurde, ist ein Abschied. Nicht nur von den Räumen, sondern auch von einem gewachsenen Künstler-Netzwerk, das mit zahlreichen Synergien auch positiv in den Kiez hineinwirkt.

Auch der „Muscle Temple“ fällt der Gentrifizierung zum Opfer. 1. Hof, 4. Stock, an der Tür klebt ein Poster mit zwei Muskelprotzen. Der norwegische Künstler Magnus Bjerk kommt aus einem Zimmer, in dem jemand einen Monitor für Videoarbeiten installiert.

Er hat diesen non-profit Co-Working-Space vor 16 Jahren mitgegründet. Circa 15 Künstler und Designer arbeiten derzeit in der Etage. Unter Künstler-Expats hat der Muscle Temple einen legendären Ruf. Dutzende Künstler:innen aus aller Welt knüpften von hier aus ihre Netzwerke, tranken ihre Biere, starteten Projekte und Karrieren.

Der Muscle Temple ist Gemeinschaftsort und Inspiration für viele

Den Namen hat Bjerk von einem türkischen Fitnessstudio übernommen, das im selben Gebäude untergebracht war. Ebenso den durch einen Schreibfehler verhunzten Slogan „Shit up and train“. Bjerk trägt ihn auf seinem T-Shirt. Eine der Mitgründerinnen hat das Logo nach Malmö und Oslo exportiert, jetzt lebt der Mythos im Norden weiter.

Die an der Ausstellung beteiligten Mieter:innen thematisieren den Rauswurf ganz direkt: Petri Henriksson zeigt eine Performance am Boxsack, Katrins Caspar lässt drei Wischmops lautlos den Kehraus machen, Laura Fioro hat einen Muscle Temple Altar aufgebaut. Projektionen hinter der Tanzfläche zeigten, was Coros Management künftig hier plant: hochwertig Appartements für Kurzzeitmieter und Touristen, die kommen, um zu erleben, was es dann gar nicht mehr gibt.

Die Verdränger werden selber zu Verdrängten

10.000 Künstler:innen leben in Berlin hat eine kürzlich veröffentlichte Studie des Atelierbüros im Kulturwerk des Berufsverbandes bbk berlin ergeben. 63 Prozent verlieren gerade ihre Ateliers oder haben schon keines mehr. Obwohl die ständig steigenden Gewerbemieten schon seit Jahren ein riesiges Problem sind, steigt der Druck immer weiter. Jetzt kommen Inflation, gestiegene Energiekosten und Mieten mit einer angespannten Berliner Haushaltslage zusammen.

Adalbertstraße 9 In einem Gebäudekomplex in der Adalbertstraße 9 müssen rund 40 Künstler:innen ihre Ateliers verlassen .

. Am Wochenende protestierten sie mit der Ausstellung „Speculative Properties“ gegen Profitgier und Immobilienspekulation. Am So um 20 endet das Programm.

In einem jüngst veröffentlichten offenen Brief appellierten Berliner Kunstinstitutionen und Verbände an die Politik, die Kulturszene in den kritischen, kommenden zwei Jahren nicht kaputtzusparen. Für das besondere Berliner Kulturökosystem stünden „aktuell nur 3% des Gesamtvolumens des Berliner Haushalts zur Verfügung, gemessen an der Bedeutung der Kultur für die Stadt ist das verschwindend gering“, schreiben sie.

Wer sein Atelier verloren hat, findet meist keines mehr. So wie die Künstler Ela Buria und Johan Reisang, die gleich nach dem Eigentümerwechsel 2021 ihr Studio im Dachgeschoss der Adalbertstraße räumen mussten. Bis heute arbeiten sie zu Hause, obwohl in ihrer Wohnung viel zu wenig Platz für ihre Kunst ist.

Den Begriff „Kreuzberger Mischung“ kennen sie hier alle. Das Stadtentwicklungskonzept sieht für James Hobrechts Blockrandbebauung aus dem 19. Jahrhundert vor: Wohnen in Vorderhaus und Seitenflügel, Gewerbe in Hinterhaus und Hof, das führte zur jetzt verschwindenden sozialen Mischung.

Die Künstler-Gemeinschaft der Adalbertstraße ist sich der langen Tradition, in der sie stehen, bewusst. Sie sind eine von vielen gewachsenen Strukturen rund um Kottbusser Tor und Oranienstraße, denen es an den Kragen geht. Der Kunstverein NGBK, das Museum der Dinge, der Buchladen Kisch & Co. Sie alle mussten oder müssen aus ihren Gewerbehöfen raus. Nur dass im Falle der Kulturinstitutionen das Land einspringt und neue Bleiben zur Verfügung stellt.

Nur das Beste für die urbane Community?

„Nutzungskonzepte im Dialog entwickeln“, „langfristige Werte für die Stadtgesellschaft generieren“, Dinge dieser Art hat sich Coros Management, die in Berlin auch in Neukölln oder Gesundbrunnen große Immobilienprojekte entwickeln, auf die Website geschrieben.

Siebdruck mit einem Artikel über Immobilien-CEO Jakob Mähren in der Ausstellung „Speculative Properties“. © Privat

Magnus Bjerk und seine Kollegen haben andere Erfahrungen gemacht. Um auf die Diskrepanz hinzuweisen haben sie den Text auf ein regenbogenfarbenes Poster siebgedruckt, dazu einen Artikel aus einem Yachtmagazin über den Berliner Immobilienentwickler-CEO Jakob Mähren gehängt, den sie über verschachtelte Wege hinter Coros vermuten.

Hier hat der Feind ein Gesicht. Oft, wenn die Firmenkonstrukte noch komplexer sind, hat er keins. Professionelle Immobiliengesellschaften profitieren enorm vom Image des Kreativstandorts Berlin – und zerstören ihn zugleich.

3,58 Euro pro Quadratmeter hat Magnus Bjerk 2007 in der Adalbertstraße bezahlt, der aktuelle Preis liegt bei 11 Euro. Coros hat nun 32 Euro pro Quadratmeter aufgerufen. Undenkbar für frei arbeitende Künstler:innen mit einem Durchschnittseinkommen von knapp 20.000 Euro jährlich.

Bjerk geht davon aus, dass bis Oktober alle Mieter:innen des Hauses ihre Studios verloren haben werden, die Räume dann leer stehen, bis sie vom Eigentümer umgestaltet werden. Eine Anfrage des Tagesspiegels zu den genauen Plänen ließ Coros unbeantwortet.

Welche Strategien helfen?

Dass sie eine widersprüchliche Rolle spielen in dieser Entwicklung ist auch den Expats, den aus dem Ausland zugezogenen Künstler:innen, klar. Ihnen ist bewusst, dass sie Teil des Gentrifizierungsprozesses sind. Dass sie sich instrumentalisieren lassen, indem sie sich auf kurzzeitige, kulturelle Zwischennutzungen einlassen, die als kostenloses Marketing am meisten dem Immobilienentwickler nutzen. Wie also diesen Kreislauf verlassen?

In einem Gemeindezentrum auf der Oranienstraße treffen am Freitagabend bei einer Podiumsdiskussion Künstler und Aktivisten unterschiedlicher Couleur aufeinander. Historiker Sebastian Rodenfels erzählt, wie es am Kottbusser Tor zur bunten Mischung aus Migranten, Gewerbe, Handwerk und Künstler:innen kam.

Die Künstler:innen Daniele Tognozzi und Sonja Hornung veranstalten eine szenische Lesung zum Thema Art Washing. Es kommen vor: der Kurator, die Marketingfirma, der Investor, der selbstgerechte Künstler, der prekäre Künstler, der nach jedem Strohhalm greift. So, wie es in der Realität eben ist.

Aufklärung, Realpolitik oder Kunst

Ob eine Protestausstellung wie „Speculative Properties“ das richtige Mittel ist, um gegen Immobilienspekulation vorzugehen, darüber kann man geteilter Meinung sein. Die Arbeitsgruppe „Im Dissens“ des Kreuzberger Kunstvereins NGBK versucht dem erzwungenen Wegzug ihrer Institution aus der Oranienstraße mit Recherchen zu Gentrifizierungsprozessen und Zahlen und Fakten beizukommen.

Sie haben aktuelle Eigentumsverhältnisse in der Oranienstraße mit Daten aus 1993 verglichen, die Nachbarschaft zu ihren Mietverhältnissen befragt, Protestformen analysiert und in einer Zeitung publiziert.

Die Mietergemeinschaft Kotti & Co. geht da noch realpolitischer vor. Sie haben den schlechten Zustand, die teuren Nebenkosten der Sozialwohnungen am Kottbusser Tor auf die politische Agenda gebracht. Mittlerweile sind diese Wohnungen rekommunalisiert. Auch den Volksentscheid „Deutsche Wohnen & Co enteignen“ haben sie befördert. Eigentum sei einfach falsch, wenn es um Wohn- und Arbeitsräume gehe, sagt Joerg Franzbecker von der NGBK-Gruppe beim Talk.

Planungssicherheit gibt es für Künstler derzeit höchstens in landeseigenen oder senatsgeförderten Liegenschaften. Der Bedarf an geförderten Ateliers ist groß. Derzeit gibt es laut Angaben des Berliner Atelierbüros 1214 geförderte Ateliers in Berlin. Gebraucht würden auf Dauer etwa 3500. Ein weiteres Manko: Bisher gelten alle Förderungen nur für einzelne Künstler, Gruppen können sich nicht bewerben. So fangen die Netzwerke immer wieder von vorne an.