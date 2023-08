„The Boys Are Back In Town“ Boygenius in Berlin – endlich guter Rock

Zu Thin Lizzys 70er-Smashhit „The Boys Are Back In Town“ nehmen die Musikerinnen um Boygenius ihre Plätze an den Instrumenten ein. Es ist ein Augenzwinkern an den eigenen Bandnamen. Der wiederum ist ein Seitenhieb auf die männlich dominierte Musikbranche und an das männliche Selbstverständnis, dass alles, was Mann sagt, tatsächlich genial ist. Kleiner Spoiler-Alert: ist es nicht.