Theater und Familie Wenn Kunst zur Zerreißprobe wird

„Entweder leidet die Arbeit, oder die Beziehung – oder die Kinder kommen zu kurz“. Oliver Kraushaar stellt das nüchtern fest. Sein Beruf ist mit einem geregelten Familienleben kaum in Einklang zu bringen. Ein Hauptproblem sind die Proben, die an vielen Theatern standardmäßig von 10 bis 14 und von 18 bis 22 Uhr laufen. Schon das ist herausfordernd. Vor allem aber werden oft erst am Nachmittag die Pläne für den kommenden Tag ausgegeben: Wer probiert wann mit wem? Nicht selten bedeutet das, flugs einen Babysitter organisieren, oder mit der Regie über getauschte Zeiten verhandeln zu müssen. „Es ist mühsam, das von Tag zu Tag zu organisieren“, sagt Constanze Becker.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden