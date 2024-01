Thomas Kapielskis Buch „Lebendmasse“ Behaglichkeit abdampfen

Für einen Band der Edition Suhrkamp im klassischen Format ist Thomas Kapielskis neues Buch „Lebendmasse“ ein ganz schönes Schwergewicht. Knapp 500 Seiten sind es, hart am Taschenbuchfassungsvermögen, viel Papier – und Kapielski, so erzählt er es in dem Buch, hat noch viel mehr vor.