So ein Spektakel. Von der Großleinwand grüßen überdimensionierte, knallbunt eingefärbte Nutztiere. Grünes Schaf, blaues Schwein, rote Kuh. Sehen alle zivilisiert aus im Vergleich zu dem wilden Tier, das unter ihnen über die Bühne hetzt. Dave Gahan tanzt Pirouetten, während vor ihm 20.000 Ausgeflippte ihre Arme schwenken. "Words are meaningless and forgettable“, singt Gahan. Die warholesken Tiere sind seine Kronzeugen.

Es ist das Finale ihrer Welttournee. Der bislang erfolgreichsten ihrer Karriere. 130 Auftritte, 2,5 Millionen Besucher. Die Tour hat sie bereits mehrfach nach Berlin geführt: im Juni 2017 ins Olympiastadion, im Januar für zwei Abende in die Arena am Ostbahnhof. Es handelt sich also um die Wiederholung einer Wiederholung ihres Berlinkonzerts. Die Auswahl der Lieder ist ziemlich gleich geblieben. Wird das nicht öde?



Selbstverständlich ist bei Depeche Mode auch die Wiederholung der Wiederholung ausverkauft. Die ersten Fans haben schon am vergangenen Freitag ihre Igluzelte vor den Eingängen aufgeschlagen. Bevor die Band auf die Bühne tritt, hat die Menge das Halbrund bereits in einen Feiertempel verwandelt. Mehrfach minutenlang die Welle zelebriert, hunderte Luftballons verteilt, die Bühnentechniker beklatscht, selbst der Testlauf der Kunstnebelmaschine wurde bejubelt.

Die Fans werden nicht enttäuscht. Das liegt vor allem an Dave Gahan. Zampano, Derwisch, Rampensau. Er ist auch weiterhin der filigranste Tänzer unter der Sonne. Selbst wenn er die Arme zum Ententanz anwinkelt, sieht es elegant aus.

Endorphine auf Tastendruck

Fans mit schlechtem Erinnerungsvermögen haben es am besten. Die anderen erleben ständig Déjà-vus. Wie Gahan nach dem Opener „Going Backwards“ seine Jacke auszieht. Wie er zum Ende von „World in my Eyes“ die Arme zu Schwingen ausbreitet, als wäre er ein prachtvoller Schwam. Wie er bei „Everything Counts“ den Mikronständer auf den Kopf stellt und damit auf den Bühnenboden klopft. Alles schon 128 Mal gemacht, in den größten Hallen und Stadien der Welt. Aber egal. Als Dave Gahan ins Publikum „Berlin, you are the best“ ruft, hält man es kurz für möglich, dass er es ehrlich so meinen könnte.



Wie glücklich diese Band macht. Ihre Konzerttickets sollten von Krankenkassen bezahlt werden, für alle, die Endorphine brauchen.

Zweifelhafter Applaus für die Vorband

Weniger glücklich verläuft der Auftritt der Vorband Deutsch-Amerikanische Freundschaft, kurz DAF. Electro-Punk-Legenden aus dem Umfeld des Ratinger Hofs. Frontmann Gabi Delgado, 60, hat sein Hemd zu weit aufgeknöpft, spricht das Publikum penetrant als „Jungs und Mädchen“ an und shoutet sexuell aufgeladene Texte, die vor Urzeiten sicher einmal weniger lustmolchig geklungen haben. Die beiden wirken, als hätte man sie aus einem Kuriositäten-Kabinett entliehen. Gegen Ende bekommt D.A.F. dann doch noch zwei Mal lauten Applaus: Als Delgado „So, das war’s“ sagt und dann kurz darauf noch erklärt, dass er aufgrund des strikten Zeitplans leider keine Zugabe spielen dürfe.

Mehr zum Thema Ausstellung zur Popmusik in Deutschland Berlins Beitrag zur Popgeschichte

Natürlich ist auch das Konzert am Mittwoch – das dann tatsächlich allerletzte der Tour – längst ausverkauft. Wer keine Karte hat, kann sich auf den Parkplatz vor der Waldbühne stellen und von außen lauschen, der Sound ist überraschend gut. Oder warten, bis die DVD rauskommt. Beide Konzerte werden von einem Filmteam mitgeschnitten. Anton Corbijn, der Musiker-Fotograf und verantwortlich und für 19 Musikvideos der Band, ist auch gerade in Berlin. Es ist unklar, ob er den Dreh dirigiert.