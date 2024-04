True-Crime-Tatort Berlin Netflix und der Koma-Killer aus dem Darkroom

Bei solchen Zahlen muss sich niemand wundern: Die zehnteilige True-Crime-Serie „Dahmer“ über den Serienmörder Jeffrey Dahmer war die erste Netflix-Sendung überhaupt, die es seit ihrer Veröffentlichung im September 2022 auf eine Sehdauer von über einer Milliarde Stunden brachte. Mit „Crime Scene Berlin: Nightlife Killer“ – vom 3. April an bei Netflix – will der Streamingdienst nun daran anschließen. Und damit die dreiteilige Dokuserie über den Fall des sogenannten „Koma-Killers“ aus dem Jahr 2012 ähnlich erfolgreich wird, hat Netflix den Machern der Beetz Brothers Film Production unter anderem den US-Dokumentarfilmer Joe Berlinger („Jeffrey Dahmer: Selbstporträt eines Serienmörders“) an die Seite gestellt.