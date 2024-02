Ukraine-Doku „Intercepted” bei der Berlinale Horror auf der Tonspur

Der Wind rauscht in den Bäumen. Er lässt die Ukraine-Flaggen an den Masten knattern. Sonst herrscht Stille; eine trügerische Stille. Nachhall des letzten Raketenangriffs und Vorbotin kommender Schrecken. Sie friert die Menschen in einem Schockzustand ein. Sie warten, hoffen, bangen.