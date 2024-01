Unnahbarer Block am Alex Die Zukunft der Stadt sieht anders aus.

Die Stadt weiterbauen, damit hat man in Berlin wenig gute Erfahrungen gemacht, wie die kaum ersprießlichen Spaziergange durch die Europacity am Hauptbahnhof oder das Quartier Mediaspree am Osthafen erweisen. Schon die Friedrichstraße, kurz nach der Wende, wurde mit zu großen Einheiten geschlossen und hat auch nicht ansatzweise an ihre quirligen Glanzzeiten vor dem Krieg anknüpfen können. Doch anstatt aus den inzwischen offenkundigen Defiziten die Konsequenzen zu ziehen, lautet die Devise in Berlin „weiter so“.