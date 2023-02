US-Star Kristen Stewart schmäht Putin Gästebuch-Eintrag in Berlin gegen russischen Präsidenten

Die Wettbewerbsjury der Berlinale hat sich am Jahrestag des Starts des russischen Angriffs auf die gesamte Ukraine in das Gästebuch der Stadt Berlin eingetragen. Im Beisein der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey schrieb Jury-Präsidentin Kristen Stewart in Großbuchstaben „Fuck Putin 4ever“ auf die linke Seite.

Auf der rechten steht ihr Autogramm und ein freudliches „With true love“, das wohl der Stadt Berlin gilt. Neben dem Hollywoodstar unterschrieben auch die Jury-Miglieder Golshifteh Farahani, Valeska Grisebach, Francine Maisler, Johnny To und Carla Simón. Das siebte Jurymitglied Radu Jude hat sich nicht in das Gästebuch eingetragen.

Die Jury der 73. Internationalen Filmfestspiele von Berlin hat in den vergangenen zehn Tagen 19 Wettbewerbsfilme, darunter fünf deutsche Beiträge gesehen und wird am Samstagabend verkünden, wer den Goldenen und die Silbernen Bären bekommt. Hollywoodstar Kristen Stewart („Spencer“) war mit 32 Jahren die jüngste Jury-Präsidentin aller Zeiten. (Tsp)

