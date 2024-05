Vom Outsider-Künstler zum Museumsstar Die Sammlerin der Sonnensterne

Voran in Richtung Wohnzimmerfenster schwebt ein wundersames Wesen mit Schwanenkopf und drallen Pobacken-Rundungen. In Gegenrichtung wendet sich, auf einem anderen Blatt, eine stehende Gestalt auf schlankem Bein, halb Vogel und halb Frau. Ihr schöner goldgelber Schwanz schwingt sich als elegant weit ausholende S-Form über die freie Fläche: Perfekt austariert ist die Komposition. Und mittendrin im dichten Bildreigen an der Wand überm Sofa der Sammlerin jagt der Tod sein nächstes Opfer, angetrieben von einem Propeller am Hintern.

Wer vor dem auf Rädchen heranrollenden Knochenmann fliehen will, so zeigt es Friedrich Schröder-Sonnenstern, läuft geradewegs einem anderen Unheil in den Rachen: Ein Riesenmaul mit nadelspitzen Raubtierzähnen wird das nackte Menschlein verschlingen. Bizarr ist diese Welt, schillernd farbenfroh, voll irrwitziger Einfälle, feinfühlig, rebellisch, lachhaft und manchmal tieftraurig.

Die Sammlerin Angelika Bütow sieht sich an ihren „Sonnensternen“, wie sie die außergewöhnlichen Farbstiftblätter nennt, nicht satt. Sie begeistert vor allem der Witz, die unbändige Bildphantasie und auch Wortakrobatik.

Die Ausstellung Friedrich Schröder-Sonnenstern. Der dreifache Mondweltmeister. Mönchehaus Museum, Goslar. 9. Juni bis 9. September 2024, Die bis So 11-17 Uhr. Mehr Informationen unter: moenchehaus.de Es erscheint ein umfangreicher Katalog mit Essays und Werktexten.

Außerdem ist soeben im Selbstverlag erschienen: Friedrich Schröder-Sonnenstern der Einzige. Ein Buchdenkmal für den dreifachen Mondweltmeister. Die Sammlung Angelika Bütow. Hrsg. v. Daniel Yakubovich.

All das final auszudeuten, zu analysieren und womöglich einer Symbolik habhaft zu werden, interessiert sie nicht. Wozu auch. Der Bildererfinder Schröder-Sonnenstern passt in keine Schublade und dreht jedem eine Nase, der ihn einordnen will. Zur Outsider-Art zählen ihn manche. Aber ob er tatsächlich schubweise schizophren war? Ob er davon genas oder geistig nie krank war? Die Debatten darüber sind abgeebbt.

2013 waren Arbeiten des Grenzgängers auf der Biennale von Venedig zu sehen. Aber die Kunstgeschichte fasst Friedrich Schröder-Sonnenstern bis heute nur mit spitzen Fingern an, wenn überhaupt.

Bütow möchte das ändern. Im Juni zeigt sie erstmals fünfzig Arbeiten ihrer Kollektion öffentlich. Der Ausstellungsort, das Mönchehaus Museum in Goslar, ist nicht zufällig gewählt. Schon der Vater der Direktorin Bettina Ruhrberg hatte einst 1967 die erste Sonnenstern-Ausstellung in einem öffentlichen Haus gemacht, damals in der Kunsthalle Düsseldorf. Jetzt ist es Zeit für einen neuen Blick, findet Bütow. Später einmal möchte sie ihr ganzes geschlossenes Konvolut an ein Museum geben. Das Centre Pompidou habe schon Interesse signalisiert, erzählt sie.

Heute würde Schröder-Sonnenstern als Systemsprenger bezeichnet

22 Jahre jung war die spätere Psychotherapeutin, als sie dem bereits weißbärtigen Friedrich Schröder-Sonnenstern erstmals begegnete. Da saß er gerade mal wieder in der Psychiatrie ein. Durch Zufall arbeitete sie ebenda, in der geschlossenen Männerabteilung der Berliner Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik. Verwahrlost, heruntergekommen, wohnungslos, ausgemergelt war der „Meister“, wie er sich nannte, eingeliefert worden. Später durfte er an den Wochenenden raus. Und Bütow ließ ihn bei sich übernachten.

50 Werke von Schröder-Sonnenstern präsentiert die Sammlerin im Mönchehaus Museum in Goslar.

So entstand eine Freundschaft, der besonderen Art. Jedes Mal brachte er ihr eine Grafik mit, billige Repros waren das, sie hängen jetzt im Flur. Seine große, kreative Schaffenszeit war ja längst vorbei. Aber Schröder-Sonnenstern überreichte die Siebdruckblätter wie Kostbarkeiten.

Die lebhafte, zierliche Sammlerin steht auf und holt ein riesiges, gerahmtes Widmungsblatt von damals herbei. Das wortreiche Sprachkunstwerk huldigt charmant und in schwungvoller Schnörkelschrift, „dem edelsten Menschenkind […] auf meinem so schweren Lebensweg. Diese so charmante Dame ist und bleibt die große Königin meines Lebensabends“. Bütow lächelt.

Angelika Bütow mit ihrer Sammlung an Bildern von Friedrich Schröder-Sonnenstern. © Manfred Hamm

Sie nahm den skurrilen Einzelgänger, wie er war. Diese offene Haltung prägte auch ihre berufliche Arbeit als Therapeutin. Statt sich in Traumata der Vergangenheit zu verbeißen, zog sie es vor, Handlungsoptionen in den Blick nehmen. „Wege zur Offenheit“ hat sie ihre gedruckten Erinnerungen an Patientenbegegnungen genannt. Mittlerweile ist sie selbst 77 Jahre alt.

Seit über einem halben Jahrhundert lebt Bütow mit Schröder-Sonnensterns Engeln und Teufeln, mit seinen Löwenreitern, Wunderzauberkühen und selbstgekrönten Königen. Einige der fantasieanregenden Bilder hängte die Therapeutin sich früher bedenkenlos auch ins Behandlungszimmer. Generationen von PatientInnen haben sie zu Gesicht bekommen und als Erinnerung mit nach Hause genommen.

Systemsprenger würde man einen wie Schröder-Sonnenstern heute wohl nennen. Den Beinamen gab er sich selbst. Der Postbotensohn kam 1892 in Ostpreußen bei Tilsit zur Welt: alkoholkranke Eltern, zwölf Geschwister. Er eckte früh an, als widerspenstiges Kind, wurde in Anstalten gesperrt, entkam, schlug sich durch, wurde entmündigt und kollidierte immer wieder mit Behörden und Autoritäten. 1919 strandete er unter falscher Identität als Gustav Gnass in Berlin.

Eine stehende Gestalt auf schlankem Bein, halb Vogel und halb Frau: „Der moralische Ziervogel“ von 1961. © Schröder-Sonnenstern

Als Wunderheiler und Barfußprophet scharte er Anhänger um sich und verschenkte, was er einnahm. „Hochbegabt war er“, so Bütow: „Ein Schlitzohr, Hochstapler, Schwadroneur, eine wortgewaltige Nervensäge. Aber bei mir war er ruhig, handzahm.“ Eine perfekte Spirale konnte er freihändig zeichnen, selbst im Stockdunkeln, das führte in der Kneipe wie einen Taschenspielertrick vor, erzählt die Sammlerin.

Für ihren ersten „richtigen“, echten Sonnenstern griff Bütow zum 100. Geburtstag des Künstlers tief in die Tasche, 12.000 Mark beim Auktionshaus Grisebach. Das kleinformatige Arztmotiv des „dreifachen Mondweltmeisters“ (so der Titel) gehört heute zum Kernbestand ihrer wertvollsten Zeichnungen.

Auch Baselitz und Hundertwasser waren beeindruckt

Diese frühen, völlig eigenhändigen Blätter sind rar. In nur gut einem Jahrzehnt ab 1949 schuf Schröder-Sonnenstern sein Werk in einem gewaltigen Schub. Die rund 65 Grundmotive gelangten in vielfältigen Varianten, auch von Helfern ausgeführt, auf den Markt. Denn auf einmal war Schröder-Sonnenstern gefragt, er kam mit der Produktion nicht nach. Schließlich signierte er sogar Blankoblätter, die Werkstatt übernahm den Rest.

Eine Vorliebe für kugelrunde Pos: Die Zeichnung „Das Klubwappen der Leerlaufredner“ von 1960. © Schröder-Sonnenstern

Auch der junge Baselitz war von dem exzentrischen Nonkonformisten beeindruckt, Friedensreich Hundertwasser huldigte ihm. Sogar die Pariser Surrealisten um Breton und Duchamp stellten ihn 1959 begeistert aus. Die vielen nackten Popos und runden Brüste in den irrationalen Szenen des Autodidakten und Außenseiters dürften ihnen gefallen haben.

Erotisch findet Bütow das freizügige Repertoire nicht: „eher kindlich“. Viele Motive besitzt sie in mehreren Varianten. Besonders interessant: das rohe Werkstattmaterial der skizzenhaften Vorzeichnungen auf knittrigen Packpapierbögen.

Mittlerweile ist ihre ganze, hohe Altbauwohnung in Halensee Schröder-Sonnensterns Reich. Andere Kunst muss sich mit Nebenrollen begnügen, etwa Käthe Kollwitz, die im Selbstporträt herüberlugt.

Auch eine Wand mit den poppig-eigensinnigen Bildern von Christa Dichgans gibt es, der Frau des Berliner Galeristen Rudolf Springer. Aus seinem Nachlass übernahm Bütow gleich mehrere Blätter. Der Kunsthändler war Anfang der 1950er Jahre der erste, der die Arbeiten des mittellosen Außenseiters verkaufte. Zwar gönnte er ihm nie eine Ausstellung. Aber er regte Schröder-Sonnenstern zum großformatigen Arbeiten an und besorgte ihm gleich auch die Malkartons dafür. Das pushte die Nachfrage und beförderte den Durchbruch. Später brach der Markt zusammen: zu viele Fälschungen.

Zum 80. Geburtstag hat Schröder-Sonnenstern sich selbst ein Denkmal gesetzt, satirisch und farbenfroh wie immer: die „Mondmoralische Künstlerknochenverehrung“. Umringt von grinsenden Mischwesen, die ihm huldigen, posiert ein Skelett. Darunter steht fein säuberlich geschrieben: „Zu meinen Lebzeiten hatte ich kaum was zu kochen. Jetzt wo ich tot bin, setzt ihr mir Denkmäler und vergoldet mir die Knochen. Also hat Friedrich gesprochen.“

Das Blatt hängt im Flur zwischen anderen, Rahmen an Rahmen. Kein Platz mehr für Neuanschaffungen? Angelika Bütow schlägt einen Auktionskatalog auf. In Kürze kommt eine frühe Farbstiftarbeit des Künstlers zur Versteigerung. Ein Wunschbild! Angelika Bütow wird sich wie immer ein Limit setzen. Wenn’s klappt, weiß sie schon, wo der Neuzugang hängen soll.