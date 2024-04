Von Beyoncé bis Dasha Country ist cool – wie konnte das passieren?

Mehr Americana geht nicht: Eine junge, blonde Frau steht einsam auf einem Feld, in Trainingshose, Trucker-Hut und Cowboystiefeln. Im Hintergrund ist ein Pferd zu sehen, auch ein kleiner Esel läuft durchs Bild, während sie anfängt zu tanzen. Eine Line Dance Choreografie, die sich hauptsächlich in der unteren Körperhälfte abspielt und eigentlich in Gruppen performt wird. Der Stil erinnert ein bisschen an Irish Dance, der hierzulande in den 90er Jahren mal größere Popularität erreichte.