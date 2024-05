Von Liebe und Tod Beatrice Rana und Yannick Nézet-Séguin bei den Berliner Philharmonikern

Clara Schumann komponierte ihr a-Moll-Klavierkonzert op. 7 im Alter von 14 Jahren. Lose Form, virtuose Kaskaden, ein voranpreschendes Orchester – eine Zirkuspferdnummer, wären da nicht diese lyrischen Inseln. Als wollte die bereits gefeierte Pianistin sagen, Moment bitte, Ihr wollt Kapriolen, aber hier bin erstmal ich, in einem Zimmer für mich allein.

Beatrice Rana setzt bei ihrem Debüt mit den Berliner Philharmonikern auf eben diesen Kontrast – wobei die Übergänge manchmal etwas abrupt erfolgen. Die Italienerin brilliert mit markant-zupackendem Anschlag, nimmt sich aber alle Zeit der Welt für die intimen, sich behutsam in eine fast schmerzhafte Melancholie bohrenden Passagen. Schön ihr Zwiegesang mit dem Solo-Cello: Klingt so die Liebe? In der Zugabe, dem „Spinnerlied“ aus Mendelssohns Liedern ohne Worte, vereint sie die Gegensätze, leichthändig, heiter.

Hauptwerk des Abends mit Stammgast Yannick Nézet-Séguin am Pult ist jedoch Dmitri Schostakowitschs 7. Symphonie, die „Leningrader“, jenes ungeheuerliche, während der Hungerblockade von Hitlers Truppen entstandene 70-Minuten-Monstrum von 1941/42. Es ist schon deshalb umstritten, weil der Komponist – kurz als Feuerwehrmann in Leningrad tätig, dann evakuiert – wegen des antifaschistischen Programms der Symphonie von der Sowjetführung protegiert wurde, diese ihn aber auch vehement drangsalierte. Und weil die Authentizität von Schostakowitschs Memoiren umstritten ist, in denen es heißt: „Ich empfinde unstillbaren Schmerz um alle, die Hitler umgebracht hat. Aber nicht weniger Schmerz bereitet mir der Gedanke an die auf Stalins Geheiß Ermordeten“.

Belagerung der Stadt, Belagerung der Sinne

Ausgemergelte, von dem laut Zeitzeugen despotischen Dirigenten Karl Eliasberg zusammengetrommelte Musiker führten die Symphonie im August 1942 sogar in Leningrad auf, Lautsprecher beschallten die Straßen mit der Live-Übertragung im Radio.

Der Belagerung der Stadt mit fast einer Million Toten entspricht Schostakowitschs Belagerung der Sinne. Das erst sanfte, dann impertinente Klopfen der Trommel im „Invasionsthema“ des ersten Satzes steigert Nézet-Séguin langsam und unerbittlich zum martialischen, zuletzt ohrenbetäubenden Bolero. Bis heute fragt sich die Fachwelt, ob das Thema eine Melodie aus Hitlers Lieblingsoperette „Die lustige Witwe“ persifliert oder aus Schostakowitschs Oper „Lady Macbeth von Mzensk“, wegen der er beim Regime in Ungnade fiel.

Den Zumutungen und Rätseln der Symphonie (acht Kontrabässe, acht Hörner, sechs Posaunen) begegnet Nézét-Séguin mit unermüdlicher Agilität. Elastizität und Klangopulenz. Der Frankokanadier, seit 2020 Chefdirigent der New Yorker Met, ist berühmt für seine Leidenschaft und Gestaltungsfreude, wobei er die gewittrige Kriegsmaschinerie mit dem erbarmungslosen Unisono-Gleichschritt der Todesmärsche dennoch mittels Portato abfedert, die Enden ausschwingen, ausklingen lässt. Die Verlorenheit der Holzbläser-Soli und wehmütig-weitschweifigen Streicherkantilenen tritt auf diese Weise umso deutlicher zutage.

Kommt die derart plastisch, fast unbekümmert gestaltete Symphonie den Zivilisationsbrüchen von damals und heute bei? Die Frage bleibt offen an diesem Abend. Auch wenn der schleppende Rhythmus im triumphalen Finalsatz dann doch von Unbehagen kündet, von schriller Verzweiflung.