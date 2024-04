Von Whitney bis Elvis Fünf Biopics über unvergessliche Popstars

Diese Woche ist das Biopic „Back to Black“ über das tragisch kurz Leben der britischen Popsängerin Amy Winehouse in den Kinos angelaufen. Musiker-Biografien haben in den vergangenen Jahren einen regelrechten Boom in Hollywood erfahren, und die Menge an Bands und Künstlerinnen, die noch mit einem eigenen Film gewürdigt werden könnten, ist unerschöpflich.