Magier, magische Tiere und Muggel – die „Phantastischen Tierwesen“ sind zurück im Kino. Der dritte Teil von J. K. Rowlings Fantasy-Serie wird unter dem Titel „Dumbledores Geheimnisse“ auch in China gezeigt. Ein Geheimnis in der Romanverfilmung passte den Zensoren der chinesischen Regierung aber offensichtlich nicht. Der Film läuft dort nur in einer veränderten Version.

Der Grund: Die Figuren von Jude Law (Dumbledore) und Mad Mikkelesen (Grindelwald) deuten eine schwule Beziehung in ihrer Vergangenheit an. Jene zwei Zeilen, in denen Dumbledore und Grindelwald über ihre ehemaligen Verliebtheit sprechen, wurden offenbar entfernt. Das berichtet das Musikmagazin „Rolling Stone“.

Dem Bericht zufolge habe das Filmunternehmen Warner Bros bestätigt, dass die betreffenden Passagen auf Ersuchen Chinas entfernt worden seien. Das Studio habe jedoch versichert, dass der „Geist des Films“ weiterhin erhalten bleibe.

„Warner Bros. hat die geforderten Änderungen mit einer Länge von sechs Sekunden akzeptiert, um den lokalen Anforderungen zu entsprechen“, heißt es laut „Rolling Stone“. „Es ist uns wichtig, dass auch das chinesische Publikum diese Möglichkeit hat, selbst mit diesen geringfügigen Änderungen.“

Kritisiert wird aus LGBTQ-Kreisen dem Magazin zufolge nicht nur diese Zensur, sondern auch die Tatsache, dass die homosexuelle Beziehung einer der Hauptfiguren generell zu wenig Platz im Film einnehme. (Tsp)