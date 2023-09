Wie Berlin entstand Das Leben an der Spree zwischen 1150 und 1300

Im Frühjahr 1476, anlässlich einer Fronleichnamsprozession, entstand zwischen Cöllner und Berliner Schülern ein Streit, bei dem sogar Fäuste flogen. Er entzündete sich an der Frage, wer der beiden an den gegenüberliegenden Ufern der Spree gegründeten Städte wohl die ältere sei. Immerhin 239 Jahre lag da die erste heute bekannte Erwähnung Cöllns in einer Urkunde von 1237 zurück, die als einen der darin aufgeführten Zeugen den Cöllner Pfarrer Symeon („plebanus de Colonia“) nennt. Berlins Name tauchte erstmals 1244 auf, aber was heißt das schon.