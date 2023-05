Wie kamen die antiken Schätze nach Berlin? Die Staatlichen Museen starten ein Pilotprojekt

Archäologie ist eine noch junge Wissenschaft, und in der Öffentlichkeit galt sie meist als großes Abenteuer. Indiana Jones, „Götter, Gräber und Gelehrte“ und der „Fluch des Pharao“ - da war Action angezeigt. Im Hintergrund lief der Konkurrenzkampf der Kolonialmächte um Prestige und Altertümer, die in die Museen der europäischen Hauptstädte eingingen. „Das große Spiel. Archäologie und Politik“ hieß eine wegweisende Ausstellung 2010 im Ruhr Museum Essen, die breit darstellte, wie im Orient gerettet und geplündert, entdeckt und gehandelt wurde zwischen 1860 und 1940. Archäologie war lange auch eine Domäne des Westens, im Gefühl der kulturellen Überlegenheit.

Von Babylon nach Berlin

Ein differenziertes Bild archäologischer Heldentaten zeichnet Kenan Cusanit in ihrem 2019 erschienenen Roman „Babel“. Sie erzählt die Geschichte von Robert Koldewey, der ab 1899 im Auftrag der Deutschen Orient-Gesellschaft die Ausgrabungen in Babylon leitete. So kam, kurz gesagt, das Ischtar-Tor nach Berlin, ein Highlight der Sammlungen, die als nationales Erbe galten. Die Gründung des Kaiserreichs, der Ausbau der preußischen Museen und die Förderung archäologischer Großprojekte fallen im 19. Jahrhunderts zusammen. Daher rührt auch der Titel Preußischer Kulturbesitz - über den Namen und eine mögliche Änderung wird derzeit diskutiert.

Museen und Antike Neun Museen in Berlin haben Objekte aus der Antike in ihrem Bestand. Sie stammen zumeist aus Grabungen. Nun soll laut einer Selbstverpflichtung auch hier der Erwerb erforscht werden. An dem Pilotprojekt sind zunächst das Museum für Islamische Kunst und das Vorderasiatische Museum beteiligt. Rückgabeforderungen gibt es hier im Moment nicht.

Nun haben die Staatlichen Museen zu Berlin beschlossen, die Provenienzen ihrer archäologischen Schätze zu untersuchen. Bisher spielt das Thema Raubkunst in der Bildenden Kunst und den ethnologischen Sammlungen eine immer wichtigere Rolle. Doch auch bei antiken Objekten geht es schließlich um Fragen der Rechtmäßigkeit beim Erwerb.

Das Projekt der Selbsterforschung ist auf Jahrzehnte angelegt und soll erst einmal Transparenz schaffen und die Geschichte von Objekten auch für das Publikum klären, was ja spannend genug ist. Dabei könne es dann auch einmal zur Rückgabe an Herkunftsländer kommen, wie Hermann Parzinger, der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, erklärt.

Es geht um neun Museen in Berlin, die archäologische Objekte bewahren: das Ägyptische Museum und die Papyrussammlung, die Antikensammlung, das Ethnologische Museum, das Münzkabinett, das Museum für Asiatische Kunst, das Museum für Byzantinische Kunst, das Museum für Islamische Kunst, das Museum für Vor- und Frühgeschichte sowie das Vorderasiatische Museum.

Ein neues Selbstbild der Museen

Hier wird ein Paradigmenwechsel deutlich: „Die Staatlichen Museen zu Berlin sind sich bewusst, dass Institutionen wie Museen von einer wirtschaftlichen und politischen Ungleichheit mit asymmetrischer Verteilung von Ressourcen gestern und heute profitierten und weiterhin profitieren. Sie stellen sich dieser Vergangenheit und leiten daraus Aufgaben für die Gegenwart und die Zukunft ab.“

Das Museum für Islamische Kunst und das Vorderasiatische Museum haben unter Leitung des Zentralarchivs mit der Arbeit begonnen. Das Pilotprojekt wird mit 350000 Euro vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste gefördert. Beispielhaft sollen die historischen Grabungen von Sam’al, Didyma und Samarra untersucht werden. Diese Orte gehörten damals zum Osmanischen Reich. Samàl und Didyma liegen heute in der Türkei, Samarra im Irak.

Die Berliner Museen betrachten sich als beispielhaft auf dem Gebiet dieser neuen archäologischen Richtung. Sie betonen aber auch, dass sie „das Sammeln von archäologischen Objekten prinzipiell positiv“ bewerten. Und: „Kultur war und ist transnational, Objekte und Wissen sind in weiten Teilen der Welt seit Jahrtausenden auf Wanderung.“

Es ist also nicht zu befürchten, dass sich die Museen hierzulande leeren. Vielmehr wird ein nötiges wissenschaftliches und auch politisches Update vorgenommen. Ein Politikum waren die großen Museen von Beginn an.