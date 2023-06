Wie tickt die neue Direktorin des Kunstgewerbemuseums? Raus aus dem Dornröschenschlaf

Das Büro repräsentativ herzurichten, gehört eher nicht zu den Prioritäten von Sibylle Hoiman. Das Zimmer der neuen Direktorin mit Blick aufs Kulturforum wirkt noch etwas unwirtlich. Sie ist erst seit April im Amt. „Gehen wir lieber ins Besprechungszimmer“, sagt sie. Dort stehen ein wuchtiger Eichentisch und Schrank – Historismus, Gründerzeit – in kuriosem Kontrast zur Achtziger-Jahre-Architektur mit Betonsäule und Lichttöpfen an der Decke. Der Stilmix deutet an, was der 1985 nach Entwürfen von Rolf Gutbrod fertiggestellte Bau enthält: angewandte Kunst, Mode und Design vom 8. Jahrhundert bis heute.