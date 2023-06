Wie wenig ist ein Bild? Atelierbesuch beim Neo-Geo-Künstler Gerwald Rockenschaub

Rosa, grün, gelb, orange, hellblau, schwarz. Das sind Gerwald Rockenschaubs Farben. Er nutzt sie für Museumswände, in Bildern und in Videoanimationen, in denen Balken, Linien und Kreise sich drehen, stapeln, auf- und abtauchen. In seinem Atelier in Berlin-Mitte sucht man diese Rockenschaub‘schen Signature-Farben vergeblich. Der Meister des visuellen Reizes, der für seine Kunst die Bezeichnung „funky minimal“ geprägt hat, braucht in seiner Arbeitsumgebung keinen Funk.