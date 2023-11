Wieder Vorwürfe gegen die Documenta Vorschuss an Vertrauen restlos aufgebraucht

Nachdem die Documenta im Jahr 2022 kläglich daran gescheitert ist, sich mit dem Antisemitismusskandal, den sie ausgelöst hat, angemessen auseinanderzusetzen, steht sie nun in genau derselben Angelegenheit schon wieder schlecht da.

Eines der Mitglieder der sechsköpfigen Findungskommission hat ein Statement unterschrieben, das als BDS-nah einzustufen ist. Die Petition mit dem Titel „Statement against consulate general of Israel, Mumbai’s event on Hindutva and Zionism“, den der aus Mubai stammende Kurator und Schriftsteller Ranjit Hoskoté 2019 unterzeichnet hat, enthält dämonisierende Israelkritik und ist antisemitisch. Die „Süddeutsche Zeitung“ hatte zunächst darüber berichtet.

Schnellere Reaktion, trotzdem keine Antwort

Was es jetzt, zu diesem Zeitpunkt gebraucht hätte: Eine Documenta-Leitung, die sich hinter ihre Findungskommission stellen kann. Ohne Wenn und Aber. Weil sie weiß, was dort läuft.

Immerhin gab es schnell eine Reaktion der Documenta. 2022 dauerte es oft ewig, bis sich jemand äußerte. Documenta-Geschäftsführer Andreas Hoffmann distanzierte sich von Hoskotés Unterzeichnung der Petition, das sei „nicht im Ansatz akzeptabel“.

Gleichzeitig sagt er, man habe von dem Statement nichts gewusst. Das allerdings kann sich die Documenta-Leitung mit den Erfahrungen aus 2022 nicht erlauben.

Vertrauensvorschuss gibt’s nicht mehr

Dies wirft Fragen auf: Lässt sich heute wirklich keine Findungskommission zusammenstellen inklusive Stimmen aus dem globalen Süden, die keine BDS-Vergangenheit mit sich bringt? War dies überhaupt ein Ziel? Warum überlasst man es wieder den Medien, dies „aufzudecken“, anstatt die Verantwortung zu übernehmen?

Hoskoté beteuert, den BDS nicht zu unterstützen. Er habe sich öffentlich gegen jeden kulturellen Boykott Israels ausgesprochen. Auch das ein Ritual, man mag ihm das abnehmen oder nicht. Seine Gesinnung lässt sich nicht überprüfen.

Eine Dämonisierung von Ranjit Hoskoté mag manche befriedigen. Sie hilft aber in der Sache – 2027 eine antisemitismusfreie Documenta auf die Beine zu stellen – nicht weiter.

Es gilt nun wieder abzuwarten, wie die Documenta mit diesen Erkenntnissen umgeht. Im Schreiben der Leitung heißt es, man wolle mit dem Mitglied der Findungskommission „über weitergehende Fragestellungen ins Gespräch gehen“. Was es braucht: Einen entschieden neuen Ansatz und Verantwortung. Sonst ist Vertrauen nicht möglich, auch nicht von politischer Seite. Claudia Roth hat der Documenta bereits finanzielle Konsequenzen angedroht.