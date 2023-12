Zu Besuch beim Fotografenpaar Ute und Werner Mahler Auf der Suche nach dem Echten

Lehnitz bei Oranienburg, da leben sie, die Mahlers. Schon seit gemeinsamen Schultagen immer abseits der großen Stadt. Die S-Bahn-Anbindung nach Berlin ist solide. Zumindest als an diesem trüben Wintertag dann endlich eine kommt. Vom Bahnhof holen sie Gäste ab. „Das gehört zum Service“, sagt Werner Mahler, der den Chauffeur spielt. Bis zum Häuschen mit selbst ausgebautem Dachstudio, das am Ende eines Holperweges am Waldrand liegt. Oben, im verglasten Atelier, in dem Regale mit Bildbänden bis zur Decke wachsen, blickt man direkt in die Bäume.